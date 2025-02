Electronic Arts parla di Apex Legends 2, il franchise durerà decenni

(Adnkronos) – Durante una recente conference call sui risultati del terzo trimestre del 2025, l’amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, si è rivolto agli investitori riguardo al futuro di Apex Legends, il popolare titolo battle royale free-to-play. Sei anni dopo il suo lancio a sorpresa, Apex Legends vanta “decine di milioni” di giocatori regolari, consolidando la sua posizione come franchise chiave per EA. Mentre è previsto un aggiornamento significativo in concomitanza con l’uscita del nuovo titolo di Battlefield (previsto prima di aprile 2026), i commenti di Wilson hanno suggerito una visione a lungo termine per il gioco, incluso il potenziale per un’evoluzione più sostanziale. Wilson ha sottolineato la convinzione dell’azienda che Apex Legends abbia il potenziale per diventare un franchise di lunga durata, estendendosi per decenni. Ha dichiarato: “La nostra aspettativa è che Apex sarà anche uno di quei franchise che dureranno 10, 20, 30 anni”. Questa affermazione sottolinea l’impegno di EA nei confronti del gioco e del suo sviluppo continuo. Forse l’aspetto più intrigante del discorso di Wilson è stato il suggerimento di un futuro “Apex 2.0”. Sebbene i dettagli rimangano scarsi, questa terminologia implica una revisione più completa rispetto a un tipico aggiornamento. Wilson lo ha descritto come “un aggiornamento ancora più grande e significativo dell’esperienza”, indicando una potenziale reimmaginazione delle meccaniche di gioco principali, dei contenuti o persino della tecnologia di base. Ha chiarito che l’imminente aggiornamento insieme all’uscita del nuovo Battlefield non sarà l’ultima iterazione di Apex Legends, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla portata di questa futura versione “2.0”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)