Epic Games dovrà pagare una multa da 520 milioni di dollari per Fortnite

(Adnkronos) – Nel corso del 2022, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha presentato delle denunce contro Epic Games, accusandola di violare le leggi sulla privacy online. La controversia legale ha fin da subito messo in luce non solo pratiche scorrette di fatturazione ma anche la mancata protezione dei minori sotto i 13 anni, violando così automaticamente il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Epic Games ha accettato di versare una somma enorme: 520 milioni di dollari. Le parti hanno convenuto che 275 milioni di dollari saranno riservati al pagamanto della sanzione per la violazione del COPPA, mentre i restanti 245 milioni saranno destinati a compensare i giocatori di Fortnite colpiti dalle pratiche di fatturazione ingannevoli.

La FTC ha puntato il dito contro l’uso di “pattern oscuri” nell’interfaccia di Fortnite, che avrebbero indotto i giocatori a effettuare acquisti non intenzionali. Configurazioni confuse dei pulsanti durante il gioco, ad esempio al risveglio dalla modalità di sospensione o durante i caricamenti, hanno portato a addebiti accidentali. Come parte del regolamento, la FTC ha iniziato l’emissione di rimborsi ai giocatori di Fortnite colpiti da queste pratiche di fatturazione ingannevoli. Fino ad ora, sono stati processati oltre 72 milioni di dollari in rimborsi, con giocatori idonei che hanno ricevuto circa 114 dollari per rimborso tramite PayPal o assegni. I giocatori che hanno subito addebiti per acquisti indesiderati tra gennaio 2017 e settembre 2022 sono idonei per i rimborsi. Inoltre, anche coloro i cui figli hanno effettuato acquisti non autorizzati o che hanno bloccato i loro account dopo aver contestato gli addebiti possono ricevere compensazioni. Più di 600.000 giocatori hanno già ricevuto rimborsi nell’ambito dell’iniziativa della FTC, evidenziando la vasta portata del problema che ha colpito numerosi utenti di Fortnite a causa delle pratiche di fatturazione fuorvianti di Epic Games. In seguito alla sanzione, Epic Games si è impegnata a cambiare le proprie pratiche commerciali. Questo include l’aggiornamento delle sue politiche sulla privacy e la modifica delle procedure di fatturazione per prevenire problemi futuri, con un focus particolare sul miglioramento dell’interfaccia di Fortnite e delle funzionalità di chat. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)