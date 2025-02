Fantasanremo 2025: numeri da capogiro e nuovo regolamento

(Adnkronos) – Il Fantasanremo si conferma anche nel 2025 un fenomeno di massa che coinvolge milioni di Italiani, appassionati di musica e non solo. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri da record, con oltre un milione di squadre iscritte e più di 2,6 milioni di fantallenatori. Un vero e proprio esercito di appassionati che si sfida a colpi di bonus e malus, seguendo con attenzione ogni dettaglio della kermesse canora. La crescita esponenziale del Fantasanremo è testimoniata anche dai numeri dei social media: oltre 700.000 follower su Instagram, 237.000 su TikTok e decine di migliaia di utenti attivi su altre piattaforme come Facebook, X e Telegram. Tra le novità di quest’anno, spicca la possibilità di cambiare il capitano della propria squadra ogni sera, scegliendo tra i cinque artisti schierati come titolari. La nuova regola introduce un elemento strategico ulteriore, consentendo ai fantallenatori di massimizzare i punti ottenuti dai bonus legati alle posizioni in classifica. Il capitano, infatti, raddoppia i punti ottenuti attraverso i bonus relativi alle prime 5 posizioni per ogni serata. Il regolamento del Fantasanremo 2025 è stato inoltre arricchito con nuovi bonus e malus, che rendono il gioco ancora più imprevedibile e avvincente. Oltre ai bonus e malus tradizionali, sono stati introdotti: bonus e malus giornalieri, che rimangono segreti fino a poco prima di ogni serata e sono validi solo per la serata corrispondente al giorno in cui vengono svelati; bonus legati al DopoFestival, un “pacchetto” di bonus dedicati agli artisti che parteciperanno al programma; bonus Premium, ideati in collaborazione con i partner di FantaSanremo 2025. Ogni fantallenatore può formare fino a un massimo di cinque squadre e partecipare con esse a un massimo di 25 leghe, tenendo presente che ogni lega può ospitare solo una squadra per utente. Al momento, i dati mostrano che tra i capitani più scelti dai fantallenatori figurano Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. È già possibile individuare alcune tendenze e curiosità che caratterizzano il Fantasanremo 2025: ad esempio, si nota una grande creatività nella scelta dei nomi delle squadre, che spesso richiamano i testi delle canzoni in gara o ironizzano su eventi e personaggi legati al Festival. Alcuni esempi includono “Le Coliche Renali di Mengoni”, “I Cugini di Campagna a Sanremo”, “La Zanzara di Albano” e “Gli Amaretti di Annalisa”. Anche le strategie di gioco si fanno sempre più elaborate, con alcuni fantallenatori che si affidano a complessi algoritmi e fogli di calcolo per ottimizzare le proprie scelte. Altri, invece, preferiscono seguire l’istinto e puntare sui propri artisti preferiti, a prescindere dalle previsioni degli esperti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)