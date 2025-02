Galaxy S25 Ultra, la recensione

(Adnkronos) – Il Samsung Galaxy S25 Ultra si preannuncia come il nuovo punto di riferimento nel panorama degli smartphone di fascia alta per il 2025, ereditando il testimone dal già eccellente Galaxy S24 Ultra. Samsung, quest’anno, sembra aver dato un peso notevole non solo all’intelligenza artificiale, come nel modello precedente, ma anche alla qualità audiovisiva. Il Galaxy S25 Ultra si posiziona in una fascia di prezzo premium, come ci si aspetterebbe da un dispositivo di questo calibro. Nello specifico, la versione da 256GB è proposta a 1.499 euro, mentre per i modelli da 512GB e 1TB i prezzi salgono rispettivamente a 1.619 e 1.859 euro. La consueta offerta promozionale di Samsung consente di raddoppiare lo spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi. In termini di posizionamento sul mercato, il Galaxy S25 Ultra si colloca tra i suoi principali concorrenti, superando in costo l’iPhone 16 Pro Max. Samsung mantiene una linea di continuità con il design del predecessore, pur introducendo alcune migliorie significative. La costruzione si avvale nuovamente di una combinazione di titanio e vetro, garantendo un aspetto premium e una notevole resistenza. Il display, ora protetto da un rivestimento Corning Gorilla Armour 2, offre una resistenza a graffi e fratture superiore del 29% rispetto al modello precedente. Nonostante la maggiore robustezza, il dispositivo risulta più leggero di 15 grammi, un cambiamento apprezzabile nell’uso quotidiano che rende il telefono più maneggevole. I bordi, più arrotondati, migliorano l’ergonomia rispetto all’S24 Ultra. Pur mantenendo un display piatto, le cornici sono state ridotte del 15%, aumentando la superficie dello schermo a 6,9 pollici. Nuovi dettagli estetici, come gli anelli a contrasto attorno alle fotocamere e le nuove finiture (Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silver Blue e Titanium Silver White), sottolineano l’appartenenza alla nuova generazione, pur mantenendo una forte somiglianza con il modello precedente. Il Galaxy S25 Ultra conferma l’approccio di Samsung di offrire un dispositivo ricco di funzionalità, sia hardware che software. L’intelligenza artificiale gioca nuovamente un ruolo centrale. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon Elite for Galaxy, affiancato da 12GB di RAM. Questa combinazione, durante la prova, ha dimostrato una fluidità eccezionale nell’interfaccia One UI 7, basata su Android 15. Samsung garantisce ben sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza, un impegno a lungo termine che estende la vita utile del dispositivo fino al 2032. La dicitura “for Galaxy” suggerisce una versione personalizzata del processore Qualcomm, con una frequenza di clock leggermente superiore. La serie Galaxy S25 introduce una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale progettate per migliorare l’esperienza utente. Gemini consente un’interazione senza interruzioni tra più app con un singolo comando. Ad esempio, è possibile chiedere a Gemini di trovare i biglietti aerei per Seoul nella email e aggiungerli al tuo calendario. Si può anche chiedere a Gemini di riassumere lunghi video di YouTube per una facile consultazione. L’agente può anche aiutare a trovare ricette in base agli ingredienti nel frigorifero. AI Select consente al dispositivo di comprendere e rispondere a vari input, inclusi testo, immagini, parlato e gesti. “Cerchia e cerca” fornisce risultati di ricerca contestualmente pertinenti, persino identificando brani in base all’input audio. La ricerca in linguaggio naturale consente agli utenti di trovare impostazioni ed elementi della galleria utilizzando il linguaggio colloquiale. Ad esempio, si può chiedere al dispositivo di “trovare la foto di quando abbiamo mangiato la pizza a Napoli” o “rendere il testo più visibile”. Queste funzionalità si combinano per creare un’esperienza mobile intuitiva ed efficiente. Per quanto riguarda le caratteristiche audiovisive, l’S25 Ultra vanta un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz e risoluzione Quad HD+. Questo schermo, ampio e dai colori vivaci, è un piacere da utilizzare grazie all’alta frequenza di aggiornamento. La luminosità dichiarata di 2600 nit, invariata rispetto al modello precedente, garantisce un’ottima visibilità sia in ambienti interni che esterni. Il rivestimento antiriflesso, ulteriormente migliorato rispetto al passato, ha dimostrato la sua efficacia durante la prova in un ambiente molto illuminato. La novità più rilevante in ambito audiovisivo è la funzionalità ProScaler, sviluppata in collaborazione con la divisione TV di Samsung. Questa tecnologia, ispirata ai televisori 4K e 8K di fascia alta dell’azienda, promette un miglioramento del 40% nella qualità dell’upscaling, rendendo più nitidi e dettagliati i contenuti a bassa risoluzione. Durante una prova con trailer cinematografici su YouTube, i contenuti a 1080p sono apparsi effettivamente più definiti. Il dispositivo supporta HDR10 e HDR10+, quest’ultimo recentemente adottato anche da Disney Plus per alcuni contenuti, affiancandosi a piattaforme come Amazon Prime Video, YouTube e Paramount Plus. L’audio Dolby Atmos è supportato sia tramite gli altoparlanti che tramite cuffie, mentre il nuovo formato audio immersivo Eclipsa Audio di Samsung non è purtroppo presente. Come prevedibile, manca il jack per le cuffie, rendendo necessario l’utilizzo di un adattatore USB-C o di periferiche audio wireless. Il Bluetooth 5.3 è presente, con supporto ai codec LE e A2DP. Ritroviamo la S Pen per prendere appunti e il sistema di fotocamere quadruple. Samsung ha mantenuto tre dei sensori dell’S24 Ultra (principale da 200MP, teleobiettivo da 50MP e secondo teleobiettivo da 10MP), ma ha aggiornato l’obiettivo ultra-grandangolare, portandolo da 12MP a 50MP. La batteria, da 5000mAh, è identica a quella del predecessore, che aveva già dimostrato un’ottima autonomia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)