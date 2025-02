Hitachi Vantara e la protezione dei dati nell’era del ransomware

(Adnkronos) – La quantità di dati generati raggiungerà presto i 180 zettabyte globalmente, le aziende, sempre più dipendenti dai dati per le loro operazioni quotidiane, si trovano di fronte a sfide crescenti legate alla protezione di queste preziose risorse. Con la rapida escalation dei costi e della sofisticazione dei cyberattacchi, tra cui il ransomware che si prevede causi danni per 265 miliardi di dollari entro il 2031, la necessità di una strategia di sicurezza robusta e resiliente non è mai stata così evidente. Le strategie reattive tradizionali sembrano non essere più sufficienti per combattere gli attacchi informatici sempre più frequenti e avanzati. Le aziende devono ora adottare un approccio proattivo, utilizzando l’intelligenza artificiale per monitorare continuamente l’ambiente e scansionare le minacce, mentre l’automazione deve giocare un ruolo cruciale nel segnalare e reagire alle anomalie rilevate, permettendo agli amministratori di intraprendere azioni rapide di triage e rimedio. In questo contesto, Hitachi Vantara si propone come leader indiscusso nella modernizzazione della protezione dei dati per rafforzare la resilienza operativa. Il prodotto, HCP Anywhere Enterprise, estende la protezione dati all’intera infrastruttura aziendale, dal data center ai dispositivi mobili, garantendo affidabilità, conformità e protezione. Le soluzioni offerte da Hitachi Vantara, come la Virtual Storage Platform One (VSP One) e Hitachi Content Platform (HCP), forniscono una protezione immutabile dei dati, cruciali per contrapporsi agli attacchi ransomware. VSP One, per esempio, permette la creazione di snapshot inviolabili che possono essere rapidamente ripristinati, garantendo il recupero dei dati in caso di attacco. Inoltre, l’archiviazione immutabile di HCP ostacola qualsiasi tentativo di modifica dei dati, permettendo di recuperare l’ultima versione valida con facilità.Gran parte di questa protezione si basa sulle funzionalità di inviolabilità di tutte e tre le soluzioni. • VSP One consente alle aziende di creare snapshot inviolabili – essenzialmente, copie point-in-time – di tutti i dati presenti nei loro sistemi. In questo modo, se e quando qualcuno o qualcosa tenta di eliminare o modificare i dati, l’azienda dispone di uno snapshot immutabile e che può essere ripristinato nell’ambiente di produzione. Infatti, Hitachi Vantara offre il più rapido recupero di ransomware da snapshot inviolabili per ambienti VMware. • Lo storage a oggetti di HCP offre anche l’archiviazione immutabile dei dati, il versioning, la conservazione e altro ancora. Ostacola qualsiasi tentativo di modifica dei dati impedendo alla nuova versione crittografata di sovrascrivere l’originale, in modo da poter recuperare facilmente l’ultima versione valida dei dati. • HCP Anywhere Enterprise è dotato di funzionalità di protezione contro il ransomware, in grado di rilevarlo e di notificarlo immediatamente agli amministratori. HCP Anywhere Enterprise sfrutta anche HCP per recuperare interi file system dagli snapshot, consentendo un rapido ripristino su larga scala. La suite di protezione dei dati di Hitachi, in collaborazione con soluzioni come Commvault e Commvault Hyperscale X, si integra perfettamente per offrire un’ulteriore sicurezza alle copie di backup, un target comune dei cyberattacchi. Questa integrazione è fondamentale per garantire che i dati siano sempre disponibili e protetti, in linea con le normative emergenti come il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell’Unione Europea. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)