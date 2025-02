Il Comitato Olimpico Internazionale e TCL annunciano una partnership globale fino al 2032

(Adnkronos) – Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e TCL, azienda tecnologica leader a livello mondiale, hanno annunciato una partnership globale a lungo termine che vedrà TCL diventare il partner olimpico e paralimpico mondiale nella categoria delle attrezzature audiovisive per la casa e degli elettrodomestici fino al 2032. In base all’accordo, TCL fornirà attrezzature audiovisive ed elettrodomestici che saranno utilizzati sia nelle sedi di gara che nel Villaggio Olimpico. I prodotti TCL contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente per gli spettatori e offriranno agli atleti comfort e funzionalità durante la loro permanenza ai Giochi. TCL avrà un ruolo attivo nell’ambito dell’Agenda Olimpica sull’Intelligenza Artificiale, supportando lo sviluppo di nuove tecnologie per migliorare l’esperienza dei fan e degli atleti. L’azienda sosterrà inoltre l’iniziativa “Athlete Moments”, che permetterà agli atleti di connettersi immediatamente con i propri cari dopo le competizioni, offrendo un momento di gioia e condivisione dopo lo sforzo agonistico.

Le entrate derivanti da questa partnership saranno reinvestite dal CIO per supportare le organizzazioni sportive di tutto il mondo, compresi i Comitati Olimpici Nazionali e i loro atleti, nonché i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici e dei Giochi Olimpici Giovanili fino al 2032. Durante la cerimonia di annuncio, il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha dichiarato: “Il CIO è entusiasta di annunciare la nuova partnership con TCL, un leader mondiale nei settori della televisione e dei beni per la casa. TCL ha una lunga storia di supporto allo sport in tutto il mondo e, con questa collaborazione, porta la sua ambizione di ispirare grandezza a nuovi livelli, proprio sul più grande e ispirante palcoscenico sportivo globale: i Giochi Olimpici”.

Li Dongsheng, Fondatore e Presidente di TCL, ha aggiunto: “Siamo onorati di diventare Partner Olimpici e Paralimpici Mondiali. In qualità di marchio tecnologico globale leader, TCL ha sempre puntato a ‘Ispirare Grandezza’, in perfetta sintonia con lo spirito olimpico. I Giochi Olimpici ispirano miliardi di persone in tutto il mondo e, attraverso questa partnership, le nostre innovazioni permetteranno ai Giochi di offrire esperienze eccezionali a un pubblico globale. TCL continuerà inoltre a rispettare la propria responsabilità sociale d’impresa, sostenendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile olimpici e contribuendo a creare un futuro migliore”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)