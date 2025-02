Impact Winter: un’avventura post-apocalittica

(Adnkronos) – Audible presenta un nuovo capolavoro audio: Impact Winter. Questa avvincente storia post-apocalittica, creata dalla mente di Travis Beacham (autore di Pacific Rim), ci trasporta in un futuro in cui un inverno eterno ha avvolto la Terra, dando vita a un mondo ostile e pieno di pericoli. A sette anni dall’impatto di una cometa che ha oscurato il pianeta, l’umanità lotta per sopravvivere. Creature mostruose si aggirano nell’oscurità, mentre un gruppo di sopravvissuti cerca rifugio in un antico castello. Tra loro, Darcy, una guerriera coraggiosa e determinata, e sua sorella Hope, che non perde mai la speranza di un futuro migliore.

Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, Impact Winter offre un’esperienza audio coinvolgente senza precedenti. Ogni suono, dal crepitio del fuoco al ruggito delle creature mostruose, sembra avvolgere l’ascoltatore, creando un’atmosfera intensa e realistica. Il cast di doppiatori italiani, tra cui Veronica Puccio, Martina Felli, Franco Mannella e molti altri, dà vita ai personaggi con interpretazioni straordinarie, rendendo l’ascolto ancora più emozionante. Impact Winter è disponibile dal 17 febbraio in esclusiva su Audible.it. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)