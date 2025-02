La Serie A arriva in FC 25 Showcase

(Adnkronos) – EA Sports ha annunciato l’arrivo di una selezione di squadre italiane della Serie A maschie nella versione dimostrativa gratuita del gioco EA Sports FC 25, denominata “Showcase”. L’upgrade, accessibile fino al 12 marzo su diverse piattaforme (PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One), offre un’esperienza limitata rispetto al gioco completo. Tra le modalità incluse, “Kick-Off” consente di disputare partite utilizzando una selezione di squadre, tra cui appunto quelle del campionato italiano di Serie A maschile e altri club internazionali. È presente anche una modalità denominata “Rush Club”, focalizzata sul calcio a cinque, e una sezione “Impara a giocare” con tutorial. I progressi ottenuti nella versione Showcase, come il livello dell’avatar nella modalità “Club”, possono essere trasferiti alla versione completa del gioco, qualora l’utente decidesse di acquistarla. Per accedere a EA Sports FC 25 Showcase sono necessari una connessione internet e un account EA; non è richiesto un abbonamento ai servizi online delle console. I giocatori della versione Showcase e quelli della versione completa di FC 25 possono interagire e comunicare tramite EA Connect, con le stesse modalità già disponibili nel gioco completo. Tuttavia, se un giocatore della versione completa invita un utente Showcase a una modalità non accessibile nella versione di prova, a quest’ultimo verrà mostrata la pagina del prodotto EA Sports FC 25, nel caso in cui accetti l’invito. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)