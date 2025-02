Lamine Yamal è il nuovo ambasciatore di eFootball

(Adnkronos) – La partnership tra Yamal e Konami promette di portare una ventata di novità e contenuti esclusivi per tutti gli appassionati del celebre videogioco di calcio. A soli 17 anni, Lamine Yamal ha già infranto record di precocità, diventando il più giovane giocatore a esordire e segnare sia nella Liga spagnola che con la maglia della nazionale maggiore. Le sue straordinarie abilità tecniche, la sua visione di gioco e la sua passione per il calcio lo hanno consacrato come uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico mondiale.

La collaborazione tra Yamal e eFootball si concretizzerà attraverso l'introduzione di contenuti esclusivi in-game, tra cui giocatori con abilità uniche e aggiornamenti dedicati al giovane campione. In particolare, verrà introdotta una nuova abilità chiamata "Acceleration Burst", che permetterà ai giocatori di controllare con precisione la velocità durante i dribbling, aggiungendo un ulteriore livello di realismo e dinamicità al gameplay. Per celebrare l'annuncio della partnership, Konami ha rilasciato un trailer speciale che ripercorre la carriera di Yamal e i suoi obiettivi come ambasciatore di eFootball™. Il video include anche un'intervista esclusiva al giovane talento, che condivide con il pubblico i suoi hobby, i suoi giocatori preferiti e i film che più lo appassionano. Un cameo speciale è quello della leggenda del calcio Neymar, che commenta con entusiasmo il potenziale di Yamal. La Carnival Campaign: un evento ricco di premi per tutti i giocatori In occasione dell'annuncio della partnership con Lamine Yamal, Konami ha lanciato la "Carnival Campaign", un evento speciale che offre ai giocatori la possibilità di guadagnare monete eFootball gratuite e premi esclusivi in-game.