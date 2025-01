Mega-Alluvione Zancleana, un cataclisma ha plasmato il Mediterraneo 5 milioni di anni fa

(Adnkronos) – Un team internazionale di studiosi, tra cui ricercatori dell’INGV e dell’Università di Catania, ha individuato in Sicilia le tracce di una mega-inondazione. Concentrandosi su un’area tra Siracusa e Ragusa, i ricercatori hanno analizzato le colline e i solchi presenti nel paesaggio, scoprendo che la loro forma è compatibile con l’azione di un flusso d’acqua turbolento di proporzioni gigantesche. È quanto emerge da un nuovo studio condotto da un team internazionale di studiosi, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica “Communications Earth & Environment” di ‘Nature’, cui hanno preso parte – tra gli altri – l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Università di Catania.

Circa 5 milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo fu protagonista di un evento geologico senza precedenti: la Mega-Alluvione Zancleana. Un cataclisma di proporzioni inimmaginabili, un’onda anomala gigantesca che in pochi anni riempì nuovamente il bacino del Mediterraneo, prosciugato a seguito della Crisi di salinità del Messiniano.

Tra 5,97 e 5,33 milioni di anni fa, l’area dello Stretto di Gibilterra si sollevò, isolando il Mediterraneo dall’Oceano Atlantico. Il Mare Nostrum si trasformò in un’immensa distesa desertica salata, con bacini ipersalini dove si accumularono enormi quantità di sale e gesso.

Per oltre 50 anni, gli scienziati si sono interrogati su come il Mediterraneo sia tornato a essere un mare. Alcuni sostenevano un riempimento lento, altri un evento catastrofico. Studi recenti, basati su modellizzazioni idrologiche, avevano ipotizzato che il riempimento fosse avvenuto rapidamente, in pochi anni, a causa del collasso dell’istmo di Gibilterra. Ma mancavano le prove concrete. La Mega-Alluvione Zancleana è stata un evento di portata globale, un cataclisma che ha cambiato per sempre il volto del Mediterraneo. La ricerca, supportata da realistiche modellizzazioni numeriche, fornisce la prova visibile e più convincente di questa mega-inondazione, la più grande ipotizzata sul nostro Pianeta.

Le analisi stratigrafiche hanno permesso di ricostruire il paesaggio prima dell’alluvione: una baia di mare basso con sedimenti calcarei, gessi e sali. L’abbassamento del livello del mare aveva fatto emergere parte di quest’area, che venne poi inondata dalla massa d’acqua proveniente dal Mediterraneo occidentale. La forza dell’acqua e dei detriti ha rimodellato il paesaggio, scavando profondi solchi e creando il “canyon di Noto”. L’area analizzata in Sicilia potrebbe diventare un sito di interesse mondiale per gli studiosi di alluvioni catastrofiche, un tema sempre più attuale a causa dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci. Comprendere questi eventi del passato è fondamentale per prevenire e gestire i rischi di inondazioni future, che potrebbero mettere a rischio milioni di persone in diverse regioni del mondo. Immagine di copertina DALL-E Immagini articolo INGV —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)