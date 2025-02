Metal Gear Solid Delta arriva su console e PC ad agosto, nuovo trailer

(Adnkronos) – L’attesa per il remake di un classico videoludico sta per terminare. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, rifacimento del titolo del 2004, arriverà sul mercato il 28 agosto, secondo quanto trapelato da un trailer pubblicato per errore sul PlayStation Store prima dell’annuncio ufficiale. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Il trailer, oltre a svelare la data di lancio, ha offerto un’anticipazione su alcune novità, tra cui la presenza di una scimmia proveniente dalla serie Ape Escape di Sony Interactive Entertainment, suggerendo l’inclusione di ulteriori personaggi e modalità di gioco. La descrizione presente sul PlayStation Store fornisce una panoramica più dettagliata del titolo. Si preannuncia un’esperienza che, pur mantenendo intatti la storia e l’universo narrativo originali, promette di evolvere e intensificare l’immersione del giocatore grazie a una grafica rinnovata e all’audio 3D, elementi che contribuiranno a ricreare in modo più vivido l’atmosfera della giungla. Il remake si propone come un’esperienza di azione stealth e sopravvivenza. Vengono riproposti tutti gli elementi che hanno reso celebre il titolo originale, dalla storia ai personaggi, dal doppiaggio alla musica, rielaborati per le console moderne. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla resa degli effetti grafici, con un sistema di danni di battaglia aggiornato che riflette in tempo reale l’usura dei vestiti di Snake, i lividi e le ferite da arma da fuoco, che rimarranno visibili sul corpo del protagonista, testimoniando il percorso unico di ogni giocatore. Per quanto riguarda il gameplay, sarà possibile scegliere tra uno stile di controllo moderno e intuitivo, pensato per focalizzarsi sull’azione e sull’immersione, e uno stile classico, più vicino a quello del gioco originale. Tra le modalità di gioco aggiuntive, è stata confermata la presenza di “Snake vs. Monkey”, una modalità in cui il giocatore, nei panni di Snake, dovrà catturare le scimmie fuggite in ogni livello. È previsto che ulteriori modalità di gioco vengano svelate in futuro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)