Monster Hunter Wilds: Il trailer di lancio svela nuove emozionanti sfide

(Adnkronos) – Capcom ha svelato il trailer di lancio ufficiale di Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della celebre saga dedicata alla caccia ai mostri. Il lancio di Monster Hunter Wilds è solo l’inizio di un’avventura epica. Capcom ha già annunciato che il gioco verrà supportato con aggiornamenti post-lancio gratuiti, che introdurranno nuovi contenuti e sfide. Il primo aggiornamento, previsto per la primavera del 2025, vedrà il ritorno di Mizutsune, un leviatano acquatico noto per le sue eleganti danze e le sue bolle paralizzanti.Il filmato ci offre un assaggio delle emozionanti sfide che ci attendono nelle Terre Proibite, un mondo selvaggio e pericoloso popolato da creature leggendarie. Il trailer ci mostra un mondo ricco di dettagli e atmosfere suggestive, dove i cacciatori dovranno affrontare pericoli in ogni angolo. Tra i mostri più iconici che incontreremo, spicca Jin Dahaad, un enorme predatore apicale delle Scogliere ghiaccioaguzzo, e un misterioso Rathalos, diverso da qualsiasi altro visto finora. Monster Hunter Wilds è pronto a rivoluzionare il genere degli action RPG. Con un mondo vasto e affascinante, combattimenti epici e una community di giocatori appassionati. Nata nel 2004 su PlayStation 2, Monster Hunter ha visto una continua evoluzione, con numerosi capitoli e spin-off, arrivando a toccare diverse console e piattaforme. La serie ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, consolidando il suo status di franchise di successo. La componente multiplayer è un elemento fondamentale di Monster Hunter, che permette ai giocatori di collaborare per abbattere mostri giganteschi e condividere l’esperienza di gioco.

Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Preordinando il gioco, potrai ottenere ricompense esclusive, come l’armatura a strati “Set Cavaliere Gilda” e il talismano “Amuleto Speranza”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)