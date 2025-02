NOCTIS, una rete di telescopi per esplorare l’universo

(Adnkronos) – NOCTIS, il Network Osservativo Coordinato di Telescopi per l’Insegnamento e la Scienza, è un ambizioso progetto che mira a creare una rete nazionale di telescopi automatici e robotici, coinvolgendo appassionati, studenti e ricercatori nell’esplorazione dell’universo. Con sei osservatori già attivi in diverse regioni d’Italia, NOCTIS offre una copertura coordinata del cielo, consentendo di monitorare una vasta gamma di fenomeni astronomici, dai transiti di esopianeti alla variabilità stellare, fino alle esplosioni cosmiche. La vera forza di NOCTIS, però, non è solo nella tecnologia, ma nelle persone. Attraverso il modello della citizen science, appassionati, studenti e curiosi potranno partecipare attivamente alle osservazioni e all’analisi dei dati, come spiega Serena Benatti dell’INAF di Palermo, coordinatrice dell’unità di ricerca di INAF per il progetto NOCTIS: “Non serve essere scienziati per contribuire alla conoscenza del cosmo. Chiunque potrà raccogliere dati, analizzarli e persino diventare coautore di pubblicazioni scientifiche. Un modo per rendere tutti protagonisti della scienza”. Oltre alla ricerca, infatti, NOCTIS punta a offrire opportunità educative, di formazione e divulgative. Sono previsti incontri pubblici, workshop e sessioni di osservazione guidata dai ricercatori del progetto e accessibili anche da remoto. Questa modalità permetterà a chiunque di familiarizzare con strumenti avanzati e di esplorare più a fondo i segreti del cielo. “È incredibile pensare che un appassionato possa contribuire a scoprire nuovi mondi o monitorare eventi straordinari nell’universo” aggiunge Benatti, che prosegue: “Grazie a NOCTIS possiamo valorizzare il lavoro e la territorialità degli osservatori sparsi in Italia”. L’attuale rete di telescopi è solo il punto di partenza. Altri osservatori in Italia si sono già dichiarati interessati a unirsi al progetto. Silvano Tosi, responsabile scientifico del progetto NOCTIS, evidenzia l’importanza del coinvolgimento pubblico: “L’osservazione del cielo è un’attività che da sempre affascina persone di ogni età. Vogliamo offrire strumenti che permettano a tutti di partecipare, valorizzando le risorse locali e rafforzando il legame tra ricerca e società”. NOCTIS rappresenta un modello innovativo di fare scienza, che mette al centro la collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini. Grazie a progetti come questo, l’astronomia diventa accessibile a tutti, superando le barriere tradizionali e creando una comunità di appassionati che lavorano insieme per svelare i misteri del cosmo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)