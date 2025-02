OMRON: l’automazione del futuro tra visione artificiale e robotica collaborativa

(Adnkronos) – L’Innovation Lab di OMRON ha recentemente ospitato un evento dedicato all’esplorazione delle tecnologie più avanzate nel campo dell’automazione industriale. L’obiettivo? Mostrare come la robotica collaborativa, la visione artificiale e l’intelligenza artificiale stiano ridefinendo i processi produttivi, rendendoli più flessibili, efficienti e personalizzati. L’evento ha sottolineato l’importanza crescente della flessibilità produttiva, un aspetto cruciale per affrontare le sfide di un mercato sempre più dinamico e competitivo. OMRON ha presentato diverse soluzioni innovative che permettono di raggiungere questo obiettivo: Robotica collaborativa: i cobot OMRON, grazie a miglioramenti nella precisione e nella sicurezza, sono sempre più integrati nei processi produttivi, collaborando fianco a fianco con gli operatori umani. Visione artificiale avanzata: le tecnologie di visione artificiale, come i laser 3D e le camere lineari, permettono di acquisire dati visivi con una precisione mai vista prima, consentendo un controllo qualità più accurato e un’automazione più flessibile. Intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le macchine apprendono e si adattano. OMRON ha presentato soluzioni che utilizzano l’IA per l’analisi dei dati, la previsione della manutenzione e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Donato Candiano, General Manager di Omron, si è cortesemente reso disponibile a rispondere ad alcune domande di Adnkronos Tech&Games.

Quali sono le principali innovazioni che OMRON sta attualmente sviluppando, e come queste influenzeranno il settore in cui operate?

“A livello aziendale l’innovazione delle nostre soluzioni è stata sempre guidata e trainata dalle sfide che si aprono in ambito sociale. Oggi, a livello globale, affrontiamo temi cruciali come la carbon neutrality, la digitalizzazione e l’aumento dell’aspettativa di vita. Per noi di OMRON, come fornitori di tecnologia e automazione, questo significa sviluppare soluzioni sempre più in linea con le esigenze produttive reali, rispondendo con efficacia alle sfide quotidiane del settore industriale.



Continuiamo a considerare il focus sul concetto di produzione flessibili In un mondo che richiede una veloce customizzazione dei consumi, velocità e flessibilità, abbiamo lanciato da diverso tempo tutte le soluzioni necessarie per una produzione modulare. Automazione tradizionale, robotica collaborativa sia fissa che mobile per supportare la produzione distribuita su diverse isole di lavorazione e una automazione intelligente in grado di favorire l’integrazione a livello di linea, l’interattività dei dati ed una produzione intelligente.



Riteniamo che l’interoperabilità tra uomo e macchina e anche tra le macchine in linea sia una delle tendenze più rivoluzionarie nel settore dell’automazione. In tal senso abbiamo continuato a sviluppare soluzioni dedicate come gli algoritmi di Intelligenza Artificiale per la visione aritificiale, o il software che trasforma le nostre telecamere industriali in una camera lineare per l’acquisizione di oggetti estesi, che permettono di realizzare sofisticate applicazioni di supervisione, di ispezione delle immagini e di raccolta dati, o ancora la standardizzazione di interfacce e comunicazioni attraverso l’uso della libreria PackML (Packaging Machine Language), che includendo il Modello Informativo OPC UA permette di abilitare la comunicazione sicura ed affidabile dello stato macchina verso l’esterno.



Ancora più sfidante a livello innovativo è l’impatto dell’integrazione tra il mondo IT ed OT sulla manutenzione intelligente e predittiva. Nel nostro caso questa è resa possibile dall’automazione data-driven son soluzioni ad hoc di smart maintenance e declinata con lo sviluppo di funzioni dedicate di Automation Playback nel nostro controllore NX5. La registrazione e memorizzazione dei dati in tempo reale, senza inficiare le performance della macchina, fornisce ai tecnici un potente strumento di analisi per la verifica di anomalie sulla linea di produzione.”

Qual è la strategia di crescita per OMRON nei prossimi anni e come prevedete di distinguervi dalla concorrenza nel mercato globale?

“OMRON ha lanciato ad aprile 2024 un piano industriale, ancora in evoluzione, che punta a rispondere alle grandi sfide sociali attraverso l’innovazione. Allo stesso tempo, vogliamo rimanere fedeli ai principi fondamentali dell’automazione: soluzioni chiare, easy to use e concrete.



Il nostro elemento distintivo è la cocreazione. Crediamo che l’innovazione più efficace nasca dalla collaborazione con partner e clienti, unendo competenze e visioni per affrontare al meglio le sfide produttive di oggi e di domani.



Per questo, mettiamo a disposizione i nostri centri di automazione: luoghi di incontro, studi di fattibilità e sviluppo condiviso, dove OMRON e i clienti possono lavorare insieme per trasformare le idee in soluzioni concrete.



Quali sono le maggiori sfide che il settore dell’automazione industriale sta affrontando attualmente e come OMRON si sta preparando per affrontarle?



Nel mondo industriale emergono trend dominanti che stanno trasformando profondamente l’automazione.



– A livello macro, la sostenibilità dei processi produttivi e la carenza di manodopera stanno avendo un impatto significativo sul settore. Scendendo più nel dettaglio, osserviamo un’accelerazione di alcuni trend specifici, sui quali stiamo concentrando il nostro sviluppo con soluzioni mirate. L’evoluzione del concetto di flexible production che richiede una sempre maggiore adattabilità dei processi di produzione in tempi brevi



– L’integrazioneIT- OT che richiede la crescita di una automazione data driven che consenta una manutenzione intelligente



– L’efficienza energetica che richiede soluzioni e prodotti dedicati che vadano nella direzione della sostenibilità,



– La crescita dell’intelligenza artificiale, che guida soluzioni che utilizzino al meglio questo sviluppo a servizio della produttività di macchina e di una produzione intelligente che sia flessibile ed adattiva”



Come OMRON integra i principi di sostenibilità nelle sue operazioni e nei suoi prodotti? Ci sono progetti specifici che dimostrano l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità?



Come detto precedentemente la sostenibilità è un pilastro della strategia innovativa di Omron. Non è solo un concetto teorico o uno slogan, ma un impegno concreto che guida i nostri investimenti in soluzioni dedicate.Stiamo sviluppando prodotti in linea con la carbon neutrality, tecnologie per ridurre i consumi energetici e soluzioni che, migliorando l’efficienza produttiva, contribuiscano anche alla sostenibilità economica nel medio termine.In tal senso abbiamo visto con favore la nascita di Transizione 5.0 anche se purtroppo ad oggi l’impatto atteso non c’è stato.



Inoltre, i progetti di sostenibilità sono anche interni all’azienda, nella digitalizzazione dei processi, nel paperless policy e in tutte le policy che favoriscano l’ingaggio dei nostri colleghi su questo tema così rilevante.



Da anni inoltre collaboriamo con il mondo delle scuole e delle università attraverso uno specifico Progetto di Education ed un team dedicato. Investiamo nel mondo education attraverso risorse, formazione, prodotti, con l’obiettivo di diffondere una visione dell’automazione sempre più orientata alla sostenibilità.”



Con l’avanzare delle tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose, come sta evolvendo il ruolo di OMRON nel facilitare trasformazioni digitali nei settori in cui opera? Quali qualità ritiene essenziali per un leader nel settore tecnologico oggi, e come si sta lavorando in OMRON per sviluppare queste competenze all’interno del vostro team?

“Credo che innanzitutto serva la necessità di osservare, ascoltare, capire ed essere aperti al cambiamento. Il settore tecnologico vive uno sviluppo veloce con forti discontinuità. Solo rimanendo aperti al cambiamento si possono cogliere le sfide di innovazione da portare all’interno della propria organizzazione per adattarsi velocemente e per continuare a creare valore. La nostra missione aziendale è chiara: contribuire al miglioramento della qualità della vita e della società. I nostri valori ci guidano in questo percorso di cambiamento, spingendoci a sfidarci con passione e coraggio, affinché l’innovazione sia sempre orientata alle esigenze sociali. In OMRON lavoriamo ogni giorno per diffondere questa cultura, creando un ambiente in cui ogni collega, in ogni ruolo, possa esprimere il proprio valore e contribuire allo sviluppo dell’azienda. Crediamo fortemente nella formazione continua, perché sappiamo che la crescita passa dal confronto e dall’aggiornamento costante. Proprio in questi giorni abbiamo concluso un Tech Day dedicato ai nostri dipendenti: due giornate di scambio e sperimentazione, con la possibilità di toccare con mano nuove soluzioni, condividere idee e sviluppare insieme nuove applicazioni. Il nostro Innovation Lab di Milano si è trasformato in un vero e proprio hub di confronto, con demo live, tecnologie all’avanguardia e soluzioni inedite, per esplorare come robotica e intelligenza artificiale stiano ridefinendo la produzione industriale”.

