OnePlus 13 arriva in Italia a gennaio

(Adnkronos) – OnePlus si prepara al lancio globale del suo nuovo smartphone di punta, OnePlus 13, previsto per gennaio 2025. Il dispositivo sarà disponibile in tre varianti cromatiche: Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn. OnePlus 13 è il primo smartphone del brand a ottenere la doppia certificazione IP68 e IP69, che ne attesta la resistenza ad acqua e polvere. La variante Midnight Ocean introduce l’utilizzo della pelle vegana in microfibra. Eclipse, invece, presenta un trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa nero. Arctic Dawn si distingue per un rivestimento in vetro setoso, anti-impronta e resistente, ottenuto grazie a una tecnologia all’avanguardia. Il nuovo smartphone integra tecnologie innovative come RadiantView, che riduce l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, e Aqua Touch 2.0, che ottimizza la sensibilità del touch screen in presenza di umidità. OnePlus 13 è dotato di Hasselblad Camera for Mobile di quinta generazione, per garantire ritratti di qualità professionale. Inoltre, la registrazione in 4K Dolby Vision, disponibile su tutte le fotocamere, permette di realizzare video di livello cinematografico. In occasione del lancio, OnePlus offre ai primi acquirenti un altoparlante Bluetooth B&O BeoSound Explore in omaggio. Questa promozione, valida per un numero limitato di clienti e disponibile su OnePlus.com, nasce dalla collaborazione tra OnePlus e Bang & Olufsen. Il BeoSound Explore, caratterizzato da un design elegante e una struttura robusta, si propone come compagno ideale per le attività all’aperto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)