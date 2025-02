Oppo presenta la serie Reno13: focus su resistenza, fotografia IA e performance

(Adnkronos) – Oppo ha ufficialmente lanciato in Europa la nuova serie Reno13, composta dai modelli Reno13 Pro 5G, Reno13 5G e Reno13 F 5G. La presentazione, avvenuta a Milano, ha messo in luce le caratteristiche principali di questa nuova linea di smartphone, che si posiziona nel mercato con un’offerta basata su funzionalità di intelligenza artificiale, un design robusto e prestazioni avanzate. L’azienda sottolinea come la serie Reno13 sia progettata per resistere a condizioni ambientali diverse, vantando certificazioni IP66, IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua. Questo aspetto, definito da OPPO come un “riferimento nel settore,” mira a garantire la durabilità dei dispositivi in vari contesti d’uso. In ambito fotografico, la serie Reno13 introduce funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Livephoto e AI Editor. Queste tecnologie sono pensate per migliorare la qualità delle immagini e offrire opzioni di editing avanzate direttamente sullo smartphone. Viene menzionata anche la capacità di scattare foto subacquee, grazie alla resistenza all’acqua dei dispositivi. L’evento di lancio ha visto anche la presentazione del nuovo slogan del brand, “Make Your Moment”, che riflette l’intento di Oppo di allinearsi a una visione incentrata sull’esperienza utente. Billy Zhang, Presidente del marketing, vendite e servizi overseas di Oppo, ha ribadito l’importanza del mercato europeo per l’azienda, sottolineando l’intenzione di continuare a offrire tecnologie AI e opzioni di design in linea con le esigenze degli utenti. Il design della serie Reno13, ispirato alle ali delle farfalle, si declina in diverse colorazioni. Oppo ha collaborato con il designer italiano Davide Vavalà per la creazione di due cover esclusive, denominate “Chromatic Dreams” e “Metamorphosis”. I modelli Reno13 Pro 5G e Reno13 5G presentano una scocca posteriore in vetro scolpito e un telaio in alluminio aerospaziale, caratteristiche che mirano a bilanciare leggerezza e resistenza. I display OLED 1.5K con refresh rate a 120Hz, presenti sui modelli Pro e standard, offrono un’esperienza visiva che OPPO definisce immersiva, con cornici ridotte e certificazioni per HDR10+ e contenuti HD di Amazon e Netflix. Le funzionalità fotografiche AI includono AI Livephoto per immagini dinamiche, AI Motion per trasformare foto statiche in brevi video, e strumenti di editing come AI Clarity Enhancer, AI Unblur e AI Reflection Remover. La fotocamera principale del Reno13 Pro 5G è da 50MP (Sony IMX890), accompagnata da un teleobiettivo da 50MP, una fotocamera Ultra-Wide da 8MP e una fotocamera frontale da 50MP. La registrazione video in 4K Ultra Clear è supportata sia dal Reno13 Pro 5G che dal Reno13 5G. La serie Reno13 introduce anche strumenti AI per la produttività, come l’app Documents e AI Assistant for Notes, integrati con AI Toolbox 2.0 per correzioni ortografiche, traduzioni e suggerimenti di testo. La resistenza all’acqua (certificazioni IP66/IP68/IP69) permette di utilizzare i dispositivi per la fotografia subacquea senza custodie aggiuntive, grazie a una modalità dedicata (“Underwater Mode”) e a un sistema di drenaggio dell’acqua. Per quanto riguarda le prestazioni, il Reno13 Pro 5G e il Reno13 5G sono equipaggiati con una piattaforma mobile MediaTek Dimensity 8350 personalizzata, che promette un incremento delle prestazioni e una maggiore efficienza energetica. Un sistema di raffreddamento AI Multi-Cooling System, con una Vapor Chamber ampliata, è progettato per gestire la temperatura durante sessioni di gioco prolungate. AI LinkBoost 2.0, con undici antenne, mira a migliorare la connettività in ambienti complessi. Le batterie da 5.800mAh (Reno13 Pro 5G) e 5.600mAh (Reno13 5G) supportano la ricarica rapida OPPO 80W SUPERVOOC. La serie Reno13 è disponibile per il preordine su Oppo Store, con offerte che includono accessori e garanzie aggiuntive. I prezzi variano da 379,99€ per il Reno13 F a 799,99€ per il Reno13 Pro. Oppo ha inoltre lanciato l’iniziativa “Testa e Resta”, che offre a membri selezionati della OPPO Community la possibilità di testare i nuovi dispositivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)