Oppo presenta Watch X2, il suo nuovo smartwatch di punta sotto i 400 euro

(Adnkronos) – Oppo ha presentato il suo nuovo smartwatch di punta, l’Oppo Watch X2, un dispositivo che mira a ridefinire il concetto di wearable technology. L’azienda si concentra su tre aspetti chiave: funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, un design elegante e resistente e un’autonomia della batteria significativamente estesa. Oppo sottolinea come il Watch X2 sia progettato per offrire un’esperienza completa di monitoraggio del benessere, grazie a sensori avanzati che permettono di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e a un controllo benessere rapido di 60 secondi. È importante notare, tuttavia, che Oppo specifica chiaramente che questo smartwatch non è un dispositivo medico e che i dati forniti sono destinati esclusivamente al monitoraggio del benessere generale e non a diagnosi o trattamenti medici. Oppo Watch X2 combina un’estetica raffinata con una costruzione robusta. La cassa in acciaio inossidabile e la lunetta in lega di titanio conferiscono al dispositivo un aspetto premium, mentre il processo di rivestimento PVD ecologico ne aumenta la resistenza all’usura e alla corrosione. Il display OLED da 1,5 pollici, protetto da un vetro zaffiro, offre una luminosità elevata (fino a 2200 nit) e una tecnologia LTPO per ottimizzare il consumo energetico. Le certificazioni MIL-STD-810H, IP68 e 5ATM attestano la resistenza del dispositivo a stress ambientali, polvere e acqua. L’autonomia della batteria è uno dei punti di forza del Watch X2. Oppo dichiara fino a 5 giorni di utilizzo in modalità Smart e fino a 16 giorni in modalità Power Saver, grazie alla tecnologia della batteria al silicio-carbonio di nuova generazione. La ricarica rapida Watch VOOC Flash Charge permette di ottenere fino a 24 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Watch X2 utilizza un’architettura a doppio chip (Snapdragon W5 e BES2800BP MCU) che consente di passare da Wear OS by Google a RTOS, migliorando le prestazioni e l’efficienza energetica. Oltre al controllo benessere di 60 secondi, l’Oppo Watch X2 offre un monitoraggio del sonno multidimensionale, con l’identificazione di potenziali problemi come apnea del sonno e respiro irregolare, e funzionalità per il monitoraggio dello stress (tramite la variabilità della frequenza cardiaca). L’app OHealth permette di consultare, esportare e condividere i dati sanitari. Per gli sportivi, il Watch X2 offre oltre 100 modalità di allenamento, con rilevamento automatico degli esercizi e analisi approfondite per diverse attività. Il GPS dual-frequency migliora la precisione del tracciamento della posizione. Watch X2, basato su Wear OS 5, permette di gestire chiamate, messaggi, email e musica, controllare la fotocamera di smartphone compatibili e la riproduzione video. Sono preinstallate app essenziali come Gmail, Google Maps e Google Wallet, con la possibilità di scaricarne altre tramite Google Play. Lo smartwatch sarà disponibile a breve in due colorazioni (Summit Blue e Lava Black) al prezzo di 399,99€. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)