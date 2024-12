PlayStation, Natale a Firenze in collaborazione con la Rinascente

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una collaborazione con la Rinascente di Firenze per promuovere i prodotti PlayStation durante il periodo natalizio. Dal 2 dicembre al 3 gennaio, le vetrine del grande magazzino di Piazza della Repubblica saranno dedicate al mondo PlayStation. L’allestimento prevede decorazioni a tema e un gioco di luci realizzato con le luci Twinkly. L’iniziativa è stata curata dall’agenzia Xister Reply. Inoltre, al secondo piano dello store, sarà presente un pop-up store gestito da Gamestop dove sarà possibile acquistare console, giochi e accessori PlayStation. L’operazione si inserisce nel contesto delle strategie di marketing natalizie, con l’obiettivo di incrementare le vendite dei prodotti PlayStation durante il periodo di maggior consumo. Sony ha recentemente rilasciato la sua nuova console di punta, PlayStation 5 Pro. Lanciata il 7 novembre 2024, PS5 Pro offre prestazioni grafiche migliorate rispetto al modello base, con supporto per risoluzioni più elevate e frame rate più fluidi. Il prezzo di lancio è di 799 euro, posizionandola come un’opzione premium per i giocatori più esigenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)