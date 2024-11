Processore Snapdragon 8 Elite, un display OLED rivoluzionario e il sistema operativo realme UI 6.0, tutte le innovazioni da top di gamma

(Adnkronos) – Dopo aver polverizzato i record di vendita del primo giorno in Cina, il GT7 Pro, nelle intenzioni di realme, è pronto a ridefinire gli standard di prestazioni e fotografia mobile, offrendo agli utenti un’esperienza inedita a un prezzo decisamente competitivo. Il realme GT 7 Pro, alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, si posiziona come un flagship dalle prestazioni AI, che ridefinisce i confini di ciò che uno smartphone AI è in grado di fare. In qualità di “Cavallo di battaglia dell’AI” e dotato di una serie di funzioni AI avanzate, mira a rivoluzionare il settore nel comparto dell’intelligenza artificiale. Il realme GT 7 Pro integra perfettamente l’intelligenza artificiale fra efficienza, imaging e gaming, offrendo innovazioni come l’AI Sketch to Image per trasformare gli schizzi in immagini dettagliate, AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity per scatti nitidi e precisi, e, infine, AI Game Super Resolution per potenziare le immagini fino a 1,5K, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente. Il realme GT 7 Pro debutta con realme UI 6.0, che offre una miscela perfetta di Fluid Design e funzioni AI avanzate. Con colori adattivi e animazioni vivaci, offre un’esperienza utente più dinamica e personalizzata. I nuovi temi Flux consentono una personalizzazione delle icone, delle schermate di blocco e degli sfondi, mentre gli avvisi Live aggiornati forniscono aggiornamenti in tempo reale senza dover passare da un’app all’altra. realme “Share” supporta ora trasferimenti di file più veloci e di alta qualità, rendendo la condivisione multipiattaforma più facile che mai. Nel complesso, la UI 6.0 migliora l’esperienza d’uso del GT 7 Pro in modo fluido, intelligente e semplice. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)