Rivoluzione mobile con Snapdragon 6 Gen 4

(Adnkronos) – Qualcomm ha alzato il sipario sulla sua ultima creazione, la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 4, un concentrato di innovazione che promette di ridefinire gli standard degli smartphone di fascia media. Questo gioiello tecnologico non solo eleva le prestazioni a livelli senza precedenti, ma inaugura una nuova era di esperienze utente, aprendo le porte a funzionalità avanzate come l’Intelligenza Artificiale generativa (Gen AI) per un pubblico ancora più ampio. Snapdragon 6 Gen 4 si distingue per un incremento significativo della potenza di calcolo, con un aumento dell’11% delle prestazioni della CPU e un’accelerazione del 29% della GPU. Tale evoluzione si traduce in un’esperienza utente più fluida e reattiva, sia nel gaming che nelle attività quotidiane. Ma non è tutto: l’efficienza energetica è stata ottimizzata, con un risparmio del 12% che si traduce in una maggiore durata della batteria e in un utilizzo più sostenibile del dispositivo. La piattaforma mobile è un vero e proprio ecosistema di innovazioni, progettato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti. I gamer più esigenti potranno godere di una grafica di gioco più nitida e di un audio coinvolgente, grazie al supporto di immagini 4K e Snapdragon Sound. I professionisti, invece, potranno contare su una connettività 5G ultraveloce e affidabile, ideale per lavorare in mobilità senza compromessi. E i creatori di contenuti avranno a disposizione strumenti potenti per realizzare foto e video di alta qualità, sia di giorno che di notte. Deepu John, senior director, product management di Qualcomm Technologies, ha dichiarato: “Snapdragon 6 Gen 4 rappresenta un passo avanti fondamentale per gli smartphone di fascia media, grazie a progressi significativi in diversi ambiti, tra cui l’IA, il gaming e la fotografia”. L’arrivo sul mercato dei primi smartphone dotati di Snapdragon 6 Gen 4 è previsto nei prossimi mesi, con realme, OPPO e Honor pronti a lanciare i propri modelli. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)