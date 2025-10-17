Scarica LuccaCG Assistant

17.8 C
Tecnologia
(Adnkronos) – Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games. 

Versione Android
 

Versione iPhone
 

 

L’app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all’insegna di una partecipazione sempre più attiva. 

Con questa app puoi: 

Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma 

Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc. 

Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all’interno del programma) 

Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un “programma personale” 

Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti 

Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni 

Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall’icona Friends) 

Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games 

Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità 

Consultare tutte le informazioni anche offline 

Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards 

Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni 

