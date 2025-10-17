Scarica LuccaCG Assistant

(Adnkronos) – Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.
Versione Android
Versione iPhone
L’app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all’insegna di una partecipazione sempre più attiva.
Con questa app puoi:
Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma
Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.
Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all’interno del programma)
Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un “programma personale”
Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti
Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni
Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall’icona Friends)
Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games
Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità
Consultare tutte le informazioni anche offline
Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards
Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni
