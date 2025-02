Sniper Elite: Resistance, la recensione

(Adnkronos) – Sniper Elite: Resistance, sviluppato da Rebellion Developments, è un titolo che si discosta dalla pura simulazione di cecchinaggio tipica della serie per abbracciare una formula di gioco stealth cinematografica, pur mantenendo elementi di sfida e complessità. Ambientato nella Francia occupata del 1944, il gioco pone il giocatore nei panni dell’agente SOE Harry Hawker, impegnato a collaborare con la Resistenza francese per sventare i piani di una super arma tedesca. La narrazione, pur non brillando per originalità, si avvale di briefing stilizzati che immergono efficacemente nell’atmosfera dell’epoca. Il gameplay in terza persona si ispira ai classici del genere stealth, offrendo ampie mappe interattive e diverse possibilità di approccio alle missioni. La progettazione dei livelli, in particolare, incoraggia la pianificazione tattica e l’uso creativo dell’ambiente, premiando l’approccio furtivo e l’eliminazione silenziosa dei nemici. Sniper Elite: Resistance sfrutta abilmente le caratteristiche uniche del DualSense. Il feedback aptico del grilletto, in particolare, simula la resistenza e il rilascio del grilletto di diverse armi, aggiungendo un livello di immersione tattile raramente riscontrato in altri titoli. Questa caratteristica, unita alla possibilità di regolare finemente il movimento del personaggio grazie agli stick analogici, contribuisce a creare un’esperienza di gioco coinvolgente e responsiva. L’intelligenza artificiale nemica rappresenta un netto miglioramento rispetto al precedente capitolo della serie, Sniper Elite 5. I soldati tedeschi sono attenti e reattivi, rendendo l’approccio diretto spesso punitivo e incentivando l’utilizzo di tattiche di infiltrazione. Tuttavia, il sistema di checkpoint automatici, pur aggiungendo un senso di conseguenza alle azioni del giocatore, può occasionalmente risultare frustrante, salvando la partita in momenti critici e costringendo a ripetere sezioni di gioco. Dal punto di vista tecnico, Sniper Elite: Resistance presenta un comparto grafico che, pur non raggiungendo l’eccellenza, offre texture dettagliate, un’illuminazione efficace e una performance stabile. Le animazioni e la modellazione dei personaggi, tuttavia, risultano leggermente datate, creando un contrasto con la cura riposta nella realizzazione delle armi e degli ambienti. L’audio, al contrario, è di altissimo livello, con effetti sonori realistici e un’attenta gestione del suono ambientale che enfatizza l’importanza del silenzio nelle operazioni stealth. L’unica nota stonata è rappresentata dalle frequenti e ripetitive frasi pronunciate dal protagonista. In conclusione, Sniper Elite: Resistance non reinventa il genere, ma offre un’esperienza di gioco solida e appagante, specialmente per gli appassionati di azione stealth tattica. Il gioco rappresenta un passo avanti rispetto a Sniper Elite 5, migliorandone la formula grazie a un’IA più reattiva, un level design più stimolante e un’implementazione intelligente delle funzionalità del controller.

Formato: PS4, PS5 (versione testata), Xbox One, Xbox Series X|S, PC Editore: Rebellion Developments Sviluppatore: Rebellion Developments Voto: 7/10 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)