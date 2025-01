Sony Interactive Entertainment annuncia cambiamenti nella leadership

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato una serie di cambiamenti nella sua leadership, effettivi a partire dal 1° aprile 2025. Hideaki Nishino assumerà il ruolo di Presidente e CEO, succedendo a Jim Ryan. Nishino, precedentemente CEO di Platform Business Group, manterrà tale incarico e a lui riporterà Hermen Hulst, CEO di Studio Business Group. “Sono onorato di assumere la guida di SIE”, ha dichiarato Nishino. “Tecnologia e creatività sono i nostri punti di forza, mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze di intrattenimento per tutti. Espanderemo la community PlayStation in nuovi modi, come l’espansione della proprietà intellettuale, e offriremo le migliori innovazioni tecnologiche”. I cambiamenti si inseriscono in un più ampio riassetto della leadership di Sony Group Corporation. Hiroki Totoki, attuale Presidente e COO di Sony Group, lascerà il ruolo di Presidente di SIE per diventare Presidente e CEO di Sony Group, succedendo a Kenichiro Yoshida, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Lin Tao, attualmente Senior Vice President Finance di SIE, diventerà CFO di Sony Group. Il successore di Tao in SIE sarà annunciato prossimamente. Totoki ha espresso fiducia nel nuovo team di leadership di SIE, sottolineando l’impegno dell’azienda nel promuovere la creatività e creare connessioni significative per milioni di giocatori. Yoshida ha evidenziato il contributo di Totoki alla crescita di Sony e la sua capacità di plasmare la visione e la strategia futura del gruppo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)