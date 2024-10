StaristicAll: anche i giovani innovatori protagonisti al Festival della Statistica

(Adnkronos) – Nella decima edizione di StaristicAll – Festival della Statistica, protagonisti anche gli Innovatori con la presenza e contribuito dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori in qualità di main partner scientifico. Sul tema “Europa tra innovazione digitale e convergenza tecnologica: i dati e le sfide”, è intervenuto il Presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri che ha evidenziato la necessità di un maggiore sforzo in termini di investimenti in ricerca in sviluppo con l’Italia che spende meno della metà della media europea e un rinnovamento dell’offerta didattica per scuole e università al fine di avvicinare maggiormente competente e domanda e offerta nel mondo del lavoro. Ulteriore novità portata proprio dall’Angi quest’anno è stata la call for startup in collaborazione con l’Istat che ha dato spazio a visioni e storie d’impresa. Infatti il panel intitolato ‘Case History dal mondo startup: l’innovazione e i dati interpretati dalle giovani imprese’ e diretto da Roberto Rubini, event coordinator di Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha voluto dare un’opportunità alle imprese innovative e al mondo dei talenti per poter raccontare la propria storia. Questa call ha permesso ai partecipanti di ricevere una menzione speciale in virtù del proprio percorso imprenditoriale svolto. Ciascuna startup ha raccontato il proprio percorso fatto e le best practices messe in campo per l’uso dei dati e l’innovazione tecnologica. Sul palco si sono presentate Eflyke, IrisCheck, iThanks, Niverbec, Foodoc e Psiqa. “Siamo lieti della collaborazione sviluppata in questa iniziativa con StaristicAll – sottolinea il Presidente Ferrieri – Ringraziamo tutti i partner promotori e l’auspicio è di poter rinnovare tale iniziativa con ulteriori elementi di innovazione a sostegno del dialogo pubblico privato e di spunti e prospettive sulla crescita del nostro ecosistema paese”. Conclude Ferrieri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)