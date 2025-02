State of Play: i nuovi giochi presentati per PlayStation

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha inaugurato il 2025 con un nuovo State of Play ricco di annunci e sorprese per gli appassionati PlayStation. L’evento, trasmesso in diretta su YouTube e Twitch, ha offerto oltre 40 minuti di notizie e aggiornamenti sui giochi in arrivo su PS5 e PS VR2. Una delle principali caratteristiche di questo State of Play è stata la forte presenza di titoli di terze parti. Tra i giochi più attesi, Monster Hunter Wilds ha catturato l’attenzione con un nuovo trailer ricco di azione. Ambientato nelle Terre Proibite, un territorio inesplorato caratterizzato da ecosistemi variegati e pericolosi, il gioco introduce nuove creature mostruose come il Doshaguma, un incrocio tra un leone e un cane, e il Chatacabra, un mostro corazzato simile a un rospo. Il trailer ha anche mostrato le nuove cavalcature volatili, in grado di planare e di muoversi agilmente tra gli ambienti di gioco. Non sono mancate le trappole ambientali, come le tempeste di sabbia che possono risucchiare i mostri nelle dune, aggiungendo un ulteriore livello di sfida alle battute di caccia. Infine, è stato confermato che i giocatori con dati di salvataggio di Monster Hunter World o Monster Hunter Rise riceveranno costumi e armi bonus per i Palico. L’uscita di Monster Hunter Wilds è prevista per il 28 febbraio, e gli sviluppatori hanno promesso di supportare il gioco a lungo termine con aggiornamenti gratuiti che introdurranno nuovi mostri, come il Mizutsune, e nuove meccaniche di gioco. A sorpresa, Sega ha annunciato il ritorno di una serie storica: Shinobi. Shinobi: Art of Vengeance, sviluppato da Lizardcube (lo studio dietro Streets of Rage 4), è un platform d’azione in 2D che riprende le atmosfere e le meccaniche di gioco dei classici del genere, con un tocco di modernità. Il gioco, in uscita il 29 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5, promette combattimenti rapidi ed esplosivi, intense sequenze platform e uno stile artistico disegnato a mano che rende omaggio ai capitoli originali della serie. La resurrezione di Shinobi rappresenta un evento significativo per i fan di lunga data, che potranno rivivere le emozioni dei giochi originali in una veste grafica rinnovata e con meccaniche di gioco aggiornate. Sega ha poi alzato il sipario su Sonic Racing: CrossWorlds, il nuovo capitolo della serie di corse con protagonista il celebre porcospino blu. Il trailer di gameplay ha mostrato Sonic e i suoi amici sfrecciare a bordo di kart, auto sportive e hoverboard attraverso ambientazioni iconiche come Metal Harbor e Chao Park. Il gioco, che sembra ispirarsi a Sonic & All-Stars Racing Transformed, promette un’esperienza di gioco adrenalinica e varia, con la possibilità di gareggiare su terra, acqua e aria. È stata inoltre annunciata un closed network test a partire dal 21 febbraio, che permetterà ai giocatori di provare in anteprima il gioco e di fornire feedback agli sviluppatori. Bandai Namco ha annunciato Digimon Story: Time Stranger, un nuovo JRPG in cui i giocatori viaggeranno tra il mondo reale e il mondo digitale, raccogliendo e allenando i Digimon per affrontare battaglie a turni. La storia, ambientata in un mondo sull’orlo del collasso, ci vedrà impegnati a salvare l’umanità e a cambiare il destino stesso. Il gioco introduce un sistema di crescita profondo e strategico per i Digimon, che potranno evolversi, involversi e essere personalizzati per creare squadre uniche e affrontare diverse sfide. Digimon Story: Time Stranger uscirà nel corso del 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo anni di attesa, Lost Soul Aside si prepara finalmente al lancio. L’action RPG, sviluppato da UltiZero Games, arriverà su PlayStation 5 e PC il 30 maggio. Il nuovo trailer ha mostrato sequenze di gameplay spettacolari, con il protagonista Kazer impegnato in combattimenti frenetici contro creature mostruose. Ispirato a titoli come Final Fantasy XV e Devil May Cry, Lost Soul Aside promette un’esperienza di gioco adrenalinica e ricca di stile, con una storia coinvolgente e un mondo di gioco affascinante. Supermassive Games, lo studio dietro Until Dawn e The Quarry, ha presentato Directive 8020, il nuovo capitolo della serie antologica The Dark Pictures. Ambientato nello spazio, il gioco horror fantascientifico ci porterà a bordo della nave coloniale Cassiopea, dove l’equipaggio dovrà affrontare una misteriosa sostanza che trasforma le persone in mostri. Con Lashana Lynch nel ruolo della protagonista, Directive 8020 promette un’esperienza horror cinematografica con nuove meccaniche stealth e minacce aliene in tempo reale. Il gioco sarà disponibile su PC e console a partire dal 2 ottobre. Steel Wool Studios ha offerto un primo sguardo al gameplay di Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, il nuovo capitolo della serie horror ambientato nel 1979. Il trailer ha mostrato ambientazioni suggestive e terrificanti animatronic, tra cui Jackie, una nuova nemica a forma di jack-in-the-box. Il gioco, in uscita il 13 luglio su PlayStation 5 e PC, promette di svelare i segreti del Mimic e di approfondire la lore della serie. Konami ha sorpreso i fan con l’annuncio di Darwin’s Paradox, un nuovo gioco d’avventura in cui vestiremo i panni di Darwin, un polpo in grado di viaggiare attraverso diversi ambienti usando i suoi tentacoli. Il gioco, in uscita nel corso del 2025 su PlayStation 5, promette un’esperienza di gioco originale e divertente, con un’estetica accattivante e meccaniche di gioco innovative. Capcom ha annunciato il ritorno di Onimusha con due progetti: Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster, in uscita il 23 maggio su PlayStation 5 e PlayStation 4, e Onimusha: Way of the Sword, un nuovo capitolo della serie previsto per il 2026. Il remaster di Onimusha 2 offrirà grafica in alta definizione, nuove funzionalità e miglioramenti alla qualità della vita, mentre Way of the Sword, ambientato nella Kyoto dell’era Edo, ci porterà ad affrontare orde di demoni nei panni di Miyamoto Musashi. Il ritorno di Onimusha, una serie rimasta dormiente per quasi 20 anni, è un segnale forte da parte di Capcom, che sembra intenzionata a riportare in auge i suoi franchise storici.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)