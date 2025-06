Street Fighter 6 su Switch 2, una nuova arena per il picchiaduro Capcom

(Adnkronos) – L’arrivo di Street Fighter 6: Years 1-2 Fighter’s Edition su Nintendo Switch 2 conferma l’impegno di Capcom nel voler rendere la sua celebre saga accessibile anche su piattaforme portatili, con un porting che sfrutta a dovere la potenza del nuovo hardware Nintendo. Il risultato è un picchiaduro convincente, visivamente curato e completo sotto il profilo dei contenuti, con alcune interessanti sperimentazioni che vanno oltre il tradizionale combattimento uno contro uno. Dal punto di vista tecnico, il gioco si presenta in forma sorprendentemente solida: i personaggi sono ben modellati, gli scenari convincenti, e il World Tour, la modalità esplorativa in cui si impersona un avatar personalizzato, si dimostra un’originale fusione tra fighting game e RPG, offrendo uno sguardo inedito sull’universo narrativo di Street Fighter. È possibile sfidare NPC nelle strade della città, allenarsi con le icone della saga e continuare a modificare il proprio personaggio, con un grado di libertà raro nel genere. Per i puristi, la modalità Fighting Ground racchiude tutte le esperienze classiche: arcade, versus, allenamento e match classificati. L’infrastruttura online del Battle Hub, con supporto al cross-play, regge bene anche sulla nuova console Nintendo, garantendo scontri fluidi e bilanciati. Il roster include 26 combattenti, comprendendo anche i personaggi dei Season Pass, come Elena e M. Bison, a conferma della completezza dell’edizione. Non mancano inoltre modalità pensate per valorizzare le peculiarità hardware della Switch 2, che sfruttano i sensori di movimento dei Joy-Con per trasformare il gioco in un’esperienza fisica: curiosità ludiche più che reali innovazioni, ma coerenti con lo spirito della piattaforma. La giocabilità è uno dei punti di forza di questa versione. In modalità portatile, Street Fighter 6 riesce a offrire un’esperienza gratificante anche per sessioni brevi, mentre in modalità TV, soprattutto con il nuovo Switch Pro 2 Controller, il titolo restituisce il feeling tipico da salotto, con una risposta ai comandi precisa e appagante. La modalità tablet, infine, si dimostra una valida opzione intermedia. Qualche incertezza rimane: in alcune aree si notano cali di frame rate e leggere imperfezioni nell’upscaling, segno che il porting ha dovuto fare i conti con limiti tecnici. Tuttavia, Capcom è riuscita a offrire un’esperienza di gioco soddisfacente anche su una console che, sebbene meno potente di PlayStation 5, riesce a sostenere senza problemi un titolo di questa portata.

Formato: Switch 2 Editore: Capcom Sviluppatore: Capcom Voto: 8/10