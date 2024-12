Tesla lancia l’app per Apple Watch: controllo dell’auto dal polso

(Adnkronos) – Tesla ha finalmente annunciato l’arrivo della sua app per Apple Watch, attesa per la prossima settimana. Questa nuova applicazione permetterà ai possessori di una Tesla di interagire con la propria auto direttamente dal polso, offrendo un livello di controllo e comodità senza precedenti. Sarà possibile poter bloccare e sbloccare l’auto, aprire il bagagliaio anteriore e persino regolare la temperatura dell’abitacolo, tutto con un semplice tocco su Apple Watch. Una delle funzioni più interessanti è sicuramente la possibilità di utilizzare l’orologio come chiave digitale, una soluzione ideale per chi ama fare sport e preferisce lasciare l’iPhone in auto. In questo modo, potrete tenere traccia del livello di carica della batteria e accedere alla vostra Tesla senza dover portare con voi lo smartphone. L’app per Apple Watch fa parte di un più ampio aggiornamento natalizio di Tesla, che include anche novità per gli utenti iPhone, come la possibilità di visualizzare e condividere i video registrati dalle telecamere dell’auto e di programmare spettacoli di luci personalizzati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)