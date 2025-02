Trainline e il futuro dei viaggi in Italia: sostenibilità e digitalizzazione

(Adnkronos) – Il settore del trasporto ferroviario italiano si trova in un momento cruciale, con potenzialità di crescita significative ma anche sfide importanti da affrontare. Un recente studio presentato da Trainline durante l’evento “Tutti i treni portano a Roma” offre una panoramica dettagliata sullo stato attuale e sulle prospettive future del settore, con un focus particolare sul ruolo del treno nel turismo sostenibile e in occasione di grandi eventi come il Giubileo 2025. Uno dei dati più significativi emersi dallo studio riguarda la crescente attenzione degli italiani verso l’impatto ambientale dei propri viaggi. Il 46% degli intervistati dichiara di considerare l’aspetto ecologico al momento di pianificare i propri spostamenti, con un incremento del 5% rispetto al 2023. Questa maggiore consapevolezza si riflette nella scelta del treno come mezzo di trasporto preferito da molti, soprattutto per i viaggi di lavoro (45%). Nonostante i progressi compiuti, emergono ancora delle criticità che limitano il pieno sviluppo del trasporto ferroviario. In particolare, l’accessibilità risulta essere un problema per il 51% degli intervistati, che auspicano migliori collegamenti per un servizio più capillare. Anche la digitalizzazione è un aspetto da migliorare: il 49% degli intervistati chiede una maggiore integrazione tecnologica per un’esperienza di viaggio più fluida e intuitiva. La liberalizzazione del settore ferroviario, con l’aumento della concorrenza e dei nuovi operatori, viene vista come un’opportunità per il mercato, aprendo nuove possibilità per i collegamenti internazionali. Un italiano su tre (33%) apprezza la maggiore scelta e i prezzi più bassi derivanti dalla concorrenza. L’ingresso di nuovi operatori è auspicato da quasi due italiani su tre (63%), a dimostrazione dell’importanza di un mercato ferroviario dinamico e competitivo. Per incentivare ulteriormente l’utilizzo del treno, soprattutto durante la bassa stagione, il 70% degli intervistati ritiene fondamentale introdurre tariffe agevolate. Un’altra proposta molto apprezzata (58%) è lo sviluppo di pacchetti “all inclusive” che includano diversi servizi, semplificando l’esperienza di viaggio. Il Giubileo 2025 rappresenta un’occasione unica per consolidare il ruolo del treno come mezzo di trasporto sostenibile e strategico per i grandi eventi. Il 33% degli italiani prevede di visitare Roma per l’occasione, e il treno è già la scelta preferita dal 35% dei visitatori. Un ulteriore 68% dichiara di prendere in considerazione il treno come opzione di viaggio, a dimostrazione del crescente interesse per questa modalità di trasporto. “Uno degli obiettivi di Trainline è promuovere scelte di viaggio più ecologiche incoraggiando l’uso della ferrovia”, ha dichiarato Jody Ford, CEO di Trainline. “I nostri dati confermano la crescente importanza della ferrovia per il settore turistico italiano, con i passeggeri che danno sempre più priorità ai viaggi in treno per la loro comodità, l’economicità e il ridotto impatto ambientale. Tuttavia, c’è ancora molto da fare, tra cui ampliare l’accesso alle aree poco servite e sviluppare ulteriormente l’integrazione digitale per un’esperienza davvero senza soluzione di continuità. Trainline è impegnata a lavorare con i partner del settore per superare questi ostacoli e sbloccare il pieno potenziale della ferrovia, rendendola la scelta preferita per i viaggi sostenibili in Italia e non solo”. “Viaggiare in treno significa viaggiare in maniera virtuosa e responsabile, minimizzando l’impatto negativo su ambiente e territori”, ha affermato Daniela Santanchè, Ministro del Turismo. “E noi, come ‘Sistema Italia’, possiamo contare su una delle reti ferroviarie più competitive d’Europa. Una vera e propria eccellenza che, specie in occasione del Giubileo, funge da strumento strategico di fondamentale importanza nella gestione dei flussi e nel sostegno a una promozione equilibrata e responsabile del nostro patrimonio”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)