X verso la rivoluzione finanziaria

(Adnkronos) – Emerge con sempre maggiore chiarezza l’intenzione di Elon Musk di trasformare X in un punto di riferimento centrale per la gestione finanziaria degli utenti, integrando al suo interno tutte le operazioni legate al denaro. Il progetto prevede il lancio di queste nuove funzionalità entro la fine del 2025, con l’obiettivo di offrire un’esperienza innovativa e sorprendentemente potente. Durante un recente incontro con i dipendenti, Musk ha delineato la sua visione di una piattaforma capace di gestire l’intera vita finanziaria degli utenti, andando ben oltre le tradizionali transazioni tra privati. L’ambizione è quella di eliminare la necessità di un conto bancario, permettendo di eseguire operazioni finanziarie di ogni tipo direttamente all’interno dell’ecosistema X. La CEO dell’azienda, Linda Yaccarino, ha confermato la determinazione a realizzare questa trasformazione nel corso dell’anno, ritenendo altamente probabile che il progetto sia operativo entro la fine dell’anno. Per rendere possibile questa evoluzione, la società è attualmente impegnata nell’ottenere le licenze necessarie per la trasmissione di denaro negli Stati Uniti, un passaggio fondamentale per poter offrire servizi finanziari su larga scala. Musk ha dichiarato di aspettarsi di completare questo processo nei prossimi mesi. L’idea di integrare funzionalità finanziarie avanzate su X non è nuova nel percorso imprenditoriale di Musk. La piattaforma ha infatti ripreso il nome di X.com, il servizio bancario online lanciato durante la prima fase della rivoluzione digitale e successivamente confluito in PayPal. Il progetto prevede l’introduzione di strumenti quali conti di risparmio con rendimenti elevati, carte di debito, assegni e servizi di prestito, con l’intento di consentire trasferimenti di denaro in tempo reale a livello globale. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di trasformare X in un’applicazione universale, seguendo il modello delle cosiddette super app già diffuse in mercati come quello cinese, dove piattaforme multifunzionali integrano servizi di pagamento, commercio e mobilità. Tuttavia, affinché il progetto si realizzi, sarà necessario affrontare sfide significative, tra cui la capacità di conquistare la fiducia degli utenti e dimostrare il valore aggiunto di un sistema finanziario completamente integrato all’interno di un social network. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)