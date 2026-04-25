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25 aprile, cortei in tutta Italia: momenti di tensione a Roma – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Manifestazioni, cortei, cerimonie istituzionali ed eventi culturali oggi 25 aprile 2026, ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la nascita della Repubblica democratica. 

Momenti di tensione nel corso della manifestazione promossa dall’Anpi in Piazza di Porta San Paolo a Roma, a cui aderiscono sindacati e movimento studenteschi. Un gruppo di circa 10 manifestanti dei Radicali italiani con bandiere dell’Ucraina hanno raggiunto la Piramide Cestia. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. La situazione è tornata alla normalità con l’allontanamento del gruppo di manifestanti. Fra i manifestanti si trova anche il segretario della Cgil Maurizio Landini. Sventolano tante bandiere rosse e dell’Anpi, ma anche bandiere della pace, di Emergency, Palestina, Iran e Hezbollah. Sulle note di Bella ciao e i cori “Ora e sempre Resistenza” in migliaia procedono per le vie della Capitale in direzione di Parco Schuster, dove terminerà il corteo. In testa sfilano i partigiani. 

Anche Milano si prepara al corteo nazionale per il 25 Aprile, che quest’anno marcerà unito da porta Venezia, per poi dividersi all’arrivo in tre spezzoni. Con “divisioni e strascichi di polemiche”, la festa della Liberazione quest’anno “sarà delicata”, ha anticipato il sindaco Giuseppe Sala questa mattina, a margine della deposizione delle corone a Palazzo Marino. 

 

 

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