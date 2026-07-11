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Addio a Peppino di Capri, Renato Zero: “Sei stato un faro”. L’ultimo abbraccio pochi giorni fa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso”. Comincia così la dedica di Renato Zero a Peppino di Capri, morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia. “Sei stato un faro – scrive il cantautore romano – un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica”.  

Il legame tra Renato Zero e Peppino di Capri è stato fondato per anni sul rispetto e la stima reciproca, nato agli albori delle loro carriere e nel tempo attraverso le collaborazioni è diventato sempre più forte. “Ti porterò nel cuore sempre. Sarai presente in ogni pensiero e nota che riuscirò a comporre. So che non mi dimenticherai come io non ti dimenticherò!”, scrive ancora Zero.  

 

Solo due settimane fa i due si erano incontrati a Capri, quando Renato Zero ha deciso di fare una sorpresa all’artista di ‘Champagne’ andandolo a trovare nella sua villa sulla sommità dell’isola, Villa Castiglione. Il momento era stato condiviso sui social con una dolce foto ritratto: “Oggi una visita speciale… È venuto a trovarmi un caro amico con cui condivido musica e amicizia da una vita!”, aveva scritto Peppino di Capri celebrano la loro amicizia.  

La lettera di Renato Zero termina con un augurio speciale: “Che il cielo ti accolga come meriti. Renato”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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