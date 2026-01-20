10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, Oliynykova commuove: “Mio padre combatte per Ucraina, oggi è fiero di me”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Oleksandra Oliynykova commuove agli Australian Open. La tennista ucraina ha perso oggi, martedì 20 gennaio, contro la statunitense Madison Keys, campionessa in carica a Melbourne, e ha lanciato un appello, silenzioso, in conferenza stampa: “Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine, ma non ne posso parlare qui”, recita la maglietta che ha esposto ai giornalisti, dribblando così le stringenti regole dell’Atp che vietano qualunque messaggio politico. 

La causa ucraina, in guerra con la Russia, è particolarmente sentita da Oliynykova, visto che ha il padre a combattere in prima linea: “Lui è un soldato ed è nell’esercito. Mi rende molto orgogliosa”, ha raccontato commossa, “prima mi accompagnava alle gare, ora sono sola. So che il suo sogno era vedermi su questo campo, e mi ha appena scritto dicendomi che sono riuscita a realizzarlo”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10 ° C
10.4 °
7.6 °
63 %
6.7kmh
20 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1225)ultimora (1089)Eurofocus (55)demografica (43)sport (38)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati