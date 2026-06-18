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BaxEnergy presenta Piano Industriale 2026–28, piattaforma industriale globale, ricavi ricorrenti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Con oltre 140 Gw di capacità rinnovabile connessa – tra le più ampie basi installate nel software energetico in Europa – una presenza in più di 30 Paesi e 15 anni di esperienza, BaxEnergy, società del Gruppo Yokogawa, colosso industriale giapponese globale quotato alla borsa di Tokyo, presenta il Piano Industriale 2026 – 2028, che punta all’evoluzione da azienda di alta ingegneria a piattaforma industriale globale scalabile, integrata e sicura. La strategia poggia su una crescita organica sostenibile e su una possibile accelerazione per linee esterne. 

“Abbiamo definito un modello che coniuga disciplina operativa, crescita sostenibile e flessibilità strategica”, sottolinea Roberto Tundo, Ceo di BaxEnergy. “Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di BaxEnergy, all’interno del Gruppo Yokogawa, come piattaforma industriale globale integrata, resiliente e sicura, partner di riferimento per la transizione digitale del settore.” 

Il piano fissa per il 2028 un obiettivo di ricavi pari a circa 33 milioni di euro (+39% medio annuo rispetto al 2025) e un Ebitda in forte rafforzamento a circa 14 milioni di euro (+81% medio annuo). Gli investimenti complessivamente programmati nel triennio, al netto di eventuali operazioni per linee esterne, ammontano a circa 17 milioni di euro, con un organico in crescita da 140 a 210 persone. 

 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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