25.5 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Belve, Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: “C’è un repertorio delle canzoni di camorra?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tra sincerità, emozione ed ironia Sal Da Vinci si confessa a ‘Belve’, nella puntata in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Rai2. A Francesca Fagnani il vincitore del festival di Sanremo 2026 parla della polemica a distanza con Cazzullo, della sua adolescenza difficile e del suo rapporto con il padre che ha perso mentre era in tour. 

“Dopo il trionfo a Sanremo si è anche scatenato un dibattito, anche con firme prestigiose, sul testo della sua canzone”, chiede Francesca Fagnani. “Eh, troppo!”, la sua amara risposta. E sulle parole di Aldo Cazzullo aggiunge: “Potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra – dice – Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo”. “Cazzullo dice che le canzoni come le sue prima avevano il buongusto di farle arrivare seconde o persino quinte come l’Italiano di Toto Cotugno”, prosegue la giornalista e Sal risponde: “È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”. “Ma Cazzullo canticchia la sua canzone sotto la doccia?”, scherza Fagnani e il cantante replica: “Ma secondo me sì!”.  

“Lei e sua moglie state insieme da quando ha 15 anni! Ma la curiosità di fare un tuffo dove il mare è più blu, lei un’altra donna e sua moglie un altro uomo?”, chiede Fagnani. E Sal risponde ironico: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”. Infine il racconto divertito a Fagnani di quella volta in albergo a Trani, in cui il cantante era convito di avere un ospite invisibile in stanza. 

Quella di stasera è l’ultima puntata della stagione e oltre a Sal Da Vinci verranno intervistati anche Elena Santarelli e Romina Power. Poi il programma di Francesca Fagnani torna con tre puntate di ‘Belve Crime’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.5 ° C
26.8 °
24.3 °
36 %
2.6kmh
0 %
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2115)ultimora (1023)Video Adnkronos (317)ImmediaPress (302)Tecnologia (82)salute (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati