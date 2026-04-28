Belve, Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: “C’è un repertorio delle canzoni di camorra?”

(Adnkronos) – Tra sincerità, emozione ed ironia Sal Da Vinci si confessa a ‘Belve’, nella puntata in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Rai2. A Francesca Fagnani il vincitore del festival di Sanremo 2026 parla della polemica a distanza con Cazzullo, della sua adolescenza difficile e del suo rapporto con il padre che ha perso mentre era in tour.

“Dopo il trionfo a Sanremo si è anche scatenato un dibattito, anche con firme prestigiose, sul testo della sua canzone”, chiede Francesca Fagnani. “Eh, troppo!”, la sua amara risposta. E sulle parole di Aldo Cazzullo aggiunge: “Potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra – dice – Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo”. “Cazzullo dice che le canzoni come le sue prima avevano il buongusto di farle arrivare seconde o persino quinte come l’Italiano di Toto Cotugno”, prosegue la giornalista e Sal risponde: “È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”. “Ma Cazzullo canticchia la sua canzone sotto la doccia?”, scherza Fagnani e il cantante replica: “Ma secondo me sì!”.

“Lei e sua moglie state insieme da quando ha 15 anni! Ma la curiosità di fare un tuffo dove il mare è più blu, lei un’altra donna e sua moglie un altro uomo?”, chiede Fagnani. E Sal risponde ironico: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”. Infine il racconto divertito a Fagnani di quella volta in albergo a Trani, in cui il cantante era convito di avere un ospite invisibile in stanza.

Quella di stasera è l’ultima puntata della stagione e oltre a Sal Da Vinci verranno intervistati anche Elena Santarelli e Romina Power. Poi il programma di Francesca Fagnani torna con tre puntate di ‘Belve Crime’.

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