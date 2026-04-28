25.4 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pavia, cadavere di una ragazza trovato nei campi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato questa mattina in un campo a Cecima, in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e il medico legale, che ha terminato l’ispezione del corpo. Così come sono conclusi i rilievi dei militari nel luogo del ritrovamento. Al momento – a quanto si apprende – gli investigatori non escludono nessuna pista, dall’incidente all’omicidio. 

Della ragazza, che è stata identificata, si erano perse le tracce da qualche giorno. La scomparsa era stata denunciata alla fine della scorsa settimana. ﻿ 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.4 ° C
25.8 °
23.2 °
36 %
3.1kmh
0 %
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2121)ultimora (1027)Video Adnkronos (319)ImmediaPress (302)Tecnologia (82)salute (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati