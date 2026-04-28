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Trump: “Mia madre aveva una cotta per Carlo”. L’imbarazzo del re alla Casa Bianca

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Mia madre aveva una cotta per il giovane Carlo. Diceva ‘guarda quant’è carino’…”. Donald Trump, alla Casa Bianca, regala un aneddoto per impreziosire l’evento in omaggio di Re Carlo e della Regina Camilla. Le parole del presidente degli Stati Uniti scatenano le risate della platea di ospiti. Carlo reagisce con un sorriso tra imbarazzo e perplessità. 

“Ogni volta che la Regina partecipava a una cerimonia, mia madre era incollata alla televisione e diceva ‘Guarda Donald, guarda quanto è bello'”, racconta Trump. “Amava davvero la famiglia… ma ricordo anche molto chiaramente che diceva: ‘Charles… è così carino… mia madre aveva una cotta per Charles. Ci credete?'”. Trump si concede battute in abbondanza. “Che splendida giornata britannica!”, esordisce accogliendo i reali in un martedì uggioso.”È per noi un grandissimo privilegio ospitarvi e siamo certi che trascorrerete un breve soggiorno meraviglioso”, dice il presidente degli Stati Uniti. L’umorismo di Trump fa sorridere anche la delegazione statunitense presente alla cerimonia, che comprende il vicepresidente JD Vance e sua moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles, tra gli altri.  

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