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Via libera a decreto sul ‘salario giusto’. Meloni: “Per chi rende grande la nostra nazione”

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(Adnkronos) – Via libera da parte del Cdm al decreto sul ‘salario giusto’. Un decreto che è un ringraziamento per coloro che “ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. 

“Il decreto legge che abbiamo approvato oggi in Consiglio dei ministri è chiaramente un tassello di una strategia molto più ampia che il governo ha portato avanti fin dal suo insediamento, che ha come obiettivo quello di sostenere la creazione di maggiore occupazione, ma anche di occupazione stabile e di qualità”, ha sottolineato Meloni. 

“Siamo convinti – ha aggiunto – che è una sfida per un lavoro di qualità e che questa sfida si vinca solo ed esclusivamente se facciamo squadra, se lavoriamo tutti nella stessa direzione e se cerchiamo di dimostrare questa volontà con i fatti”.  

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