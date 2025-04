Berrettini-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Matteo Berrettini scende in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro è atteso oggi, lunedì 7 aprile, dal primo turno del Masters 1000 contro l’argentino Mariano Navone, numero 70 del mondo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati a Miami, quando fu eliminato da Taylor Fritz. La sfida tra Berrettini e Navone è in programma oggi, lunedì 7 aprile, non prima delle 14.20. Quello di Montecarlo sarà il secondo precedente tra i due, con l’azzurro che ha trionfato lo scorso aprile nella semifinale dell’Atp di Marrakech, vinto quest’anno da Luciano Darderi. Berrettini-Navone, così come tutte le partite di tennis del Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)