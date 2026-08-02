29.8 C
Firenze
lunedì 3 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caldo record oggi lunedì 3 agosto, scatta l’allerta: 25 città da bollino rosso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non si allenta la morsa del caldo sull’Italia. Dopo un weekend rovente oggi, lunedì 3 agosto, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Scatta l’allerta massima di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo per i più fragili.  

 

La quarta ondata di calore di questa lunga estate non accenna a scendere con l’inizio della settimana, anzi. I 25 bollini rossi di oggi saranno ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Soltanto Messina e Reggio resteranno in bollino giallo. 

 

Nonostante gran caldo la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali su parte di Umbria, Abruzzo e Sicilia. In Umbria si tratta delle zone di Chiascio, Topino, Alto Tevere, Nera e Corno. In Abruzzo su Marsica e Bacino dell’Aterno. E in Sicilia nell’area Sud-Orientale, sul versante dello Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie. 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.8 ° C
30.6 °
28.9 °
43 %
0.9kmh
53 %
Dom
30 °
Lun
37 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1430)ultimora (921)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (62)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati