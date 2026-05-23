23.6 C
Firenze
sabato 23 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cannes, Palma d’Oro a ‘Fjord: il film di Cristian Mungiu conquista il Festival

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ‘Fjord’ di Cristian Mungiu vince la Palma d’oro al 79esimo Festival di Cannes. Il film del regista romeno Mungiu ha come protagonisti Sebastian Stan (di recente al cinema nei panni di un giovane Donald Trump in ‘The Apprentice’) e Renate Reinsve, protagonista l’anno scorso sulla Croisette con ‘Sentimental Value’) e racconta della famiglia Gheorghiu: una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che si stabilisce in un villaggio all’estremità di un fiordo. Quando il personale scolastico scopre dei lividi sul figlio maggiore dei Gheorghiu, la comunità si interroga se la causa possa essere da attribuire all’educazione tradizionale impartita dai genitori. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.6 ° C
24.6 °
22.6 °
44 %
3.1kmh
0 %
Sab
23 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °
Mer
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2500)ultimora (1268)Video Adnkronos (447)ImmediaPress (262)lavoro (133)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati