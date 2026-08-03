30.9 C
Firenze
lunedì 3 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crollo palazzina a Messina, ancora tre dispersi. Oggi gli interrogatori degli indagati

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le ricerche dei tre dispersi del crollo della palazzina a Messina. Anche la notte scorsa i vigili del fuoco, almeno una settantina, sono stati impegnati per trovare Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone, trovata nei giorni scorsi) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone. Al momento sono tre i corpi rinvenuti. L’ultimo è stato quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati il giorno prima.  

Intanto iniziano oggi, al Tribunale di Messina, gli interrogatori dei tre indagati dell’inchiesta aperta dalla Procura guidata da Antonio D’Amato per il crollo. Saranno interrogati l’imprenditore 54enne Alessandro Panarello, in qualità di socio e amministratore della società SA Supermercati, che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina per realizzare un market, l’imprenditore edile 58enne Pasquale D’Alì, incaricato dei lavori di ristrutturazione, e l’ingegnere 72enne Pietro Leone, parente dei Leone, che aveva progettato l’edificio. Saranno sentiti dalle sostitute Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.9 ° C
32.1 °
29.5 °
53 %
0.5kmh
0 %
Lun
35 °
Mar
36 °
Mer
40 °
Gio
40 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1374)ultimora (867)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (60)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati