29.8 C
Firenze
lunedì 3 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuota per 160 km dalla Svezia alla Polonia e attraversa il Mar Baltico in 56 ore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
A nuoto dalla Svezia alla Polonia: in 56 ore attraversa il Mar Baltico. E’ l’impresa da record compiuta da Bartlomiej Kubkowski che, bracciata dopo bracciata, ha nuotato per 160 km. Partito venerdì dalle coste svedesi, nella serata di domenica 2 agosto ha toccato terra a Dziwnow, in Polonia, poco prima delle 20. Kubkowski, come mostrano i video che documentano l’exploit, da regolamento ha dovuto raggiungere il traguardo senza l’aiuto di nessuno. Ha percorso barcollando gli ultimi metri sulla spiaggia, dopo essere uscito dall’acqua. 

 

“Sono così stanco che non so nemmeno cosa provo”, ha detto. Il super nuotatore, sostenuto dal suo team, è stato sottoposto immediatamente ai primi controllo dopo lo sforzo titanico. Nella traversata, come ha spiegato il team, Kubkowski si è alimentato durante brevi pause in mare. Non ha mai dormito e non ha mai nemmeno toccato la barca che lo ha seguito metro per metro. In oltre 2 giorni di nuoto, ha rischiato di perdere conoscenza, ha avuto problemi di orientamento e – a causa della carenza di sonno – ha ammesso di aver avuto anche allucinazioni. L’impresa coronata il 2 agosto parte da lontano: la programmazione è iniziata nel 2022.  

 

Al primo tentativo Kubkowski ha percorso 115 km, nei successivi si è progressivamente avvicinato all’obiettivo sfiorando il traguardo nel 2025: lo stop in quella cirostanza è arrivato dopo 159 km, a soli 11 km dall’arrivo, quando ha perso conoscenza. Stavolta, grazie anche ad una rotta più favorevole, è riuscito a resistere fino alla fine. Kubkowski ha dedicato la sua impresa ad una fondazione che assiste malati di cancro, a cui verranno devoluti i fondi raccolti negli ultimi mesi.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.8 ° C
30.6 °
28.9 °
43 %
0.9kmh
53 %
Dom
30 °
Lun
37 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1432)ultimora (923)Video Adnkronos (240)Tecnologia (71)sport (62)salute (53)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati