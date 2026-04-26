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Da noi… a ruota libera, gli ospiti oggi di Francesca Fialdini

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(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi domenica 26 aprile con Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda alle 17.20 su Rai 1.  

Saranno ospiti: Giancarlo Magalli, volto storico della televisione e protagonista del mondo dello spettacolo da oltre sessant’anni come autore, conduttore, attore e molto altro; Tosca, cantante dalla voce intensa e attrice, che ha appena pubblicato un album di inediti, dedicato al femminile, ‘Feminae’; Massimo Ghini, presto protagonista al cinema in ‘Nel tepore del ballo’, il nuovo film di Pupi Avati, che racconta la storia di un celebre conduttore televisivo che, all’apice della sua carriera, viene travolto da uno scandalo finanziario.  

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