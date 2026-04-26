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Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.  

La trasmissione si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare il nuovo ‘Pooh 60: La nostra storia’, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band. Il gruppo si esibirà proponendo i successi più amati. 

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà in un’intervista tra carriera e vita privata. Quindi, si esibirà con la sua hit ‘Per sempre sì’, il brano che dopo aver conquistato l’Ariston sarà in gara alla 70esima edizione di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia. A Domenica In arriverà Patty Pravo con ‘Opera’, il brano che l’ha vista in gara al Festival, tratto dall’omonimo nuovo album della cantante.  

Per lo spazio attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Candida Morvillo. 

Enzo Miccio racconterà Marcello Mastroianni e gli amori più importanti della sua vita, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’. 

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