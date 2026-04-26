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Trump, gli spari a Washington e la ‘fuga’ del presidente

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Gli spari e la ‘fuga’ di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato portato in salvo a Washington dopo l’attacco di uomo che ha aperto il fuoco nei pressi della location della cena dei corrispondenti della Casa Bianca. 

 

I video diffusi online mostrano i momenti in cui il presidente viene informato dell’episodio. Si sentono i rumori associabili ad una serie di colpi di arma da fuoco: prima uno, poi altri 3 in sequenza. Quindi, l’intervento degli agenti del Secret Service che conducono il presidente in un luogo sicuro. L’uomo responsabile dell’attacco, un 31enne della California, è stato bloccato. Un agente del Secret Service è stato colpito ma è stato protetto dal giubbotto antiproiettile. 

 

I video mostrano anche l’intervento degli agenti che portano via anche il vicepresidente JD Vance, mentre Trump viene condotto in salvo dal lato opposto della sala negli stessi momenti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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