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Domenica In, oggi 3 maggio: gli ospiti di Mara Venier

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Domenica In torna oggi, domenica 3 maggio, alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra i protagonisti della nuova puntata, Al Bano con un’intervista intensa tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. 

In collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo ‘Il tempo del la la la’. 

Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di ‘Qui con me’, in chiave acustica piano e voce. In studio anche Nicolò Filuppucci, vincitore della sezione ‘Nuove Proposte’, che presenterà il nuovo singolo ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’. 

Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno, invece, lo spettacolo ‘Tu vuo’ fa’ l’Americano’, in scena dal prossimo 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma. 

Non mancherà l’approfondimento sull’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli sviluppi del ‘Caso Garlasco’ insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, in collegamento. 

Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’. 

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