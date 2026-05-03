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Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederlo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l’attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1’27″798). Ecco orario, griglia di partenza del Gran Premio e dove vederlo in tv e streaming.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Miami di Formula 1, al via oggi alle 22 ora italiana:  

1. Kimi Antonelli (Mercedes)
 

2. Max Verstappen (Red Bull) 

3. Charles Leclerc (Ferrari)
 

4. Lando Norris (McLaren) 

5. George Russell (Mercedes) 

6. Lewis Hamilton (Ferrari)
 

7. Oscar Piastri (McLaren) 

8. Franco Colapinto (Alpine) 

9. Isack Hadjar (Red Bull) 

10. Pierre Gasly (Alpine) 

11. Nico Hulkenberg (Audi) 

12. Liam Lawson (Racing Bulls) 

13. Oliver Bearman (Haas) 

14. Carlos Sainz (Williams) 

15. Esteban Ocon (Haas) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 

19. Lance Stroll (Aston Martin) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Sergio Perez (Cadillac) 

22. Gabriel Bortoleto (Audi) 

 

Il Gp di Miami sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio sarà visibile anche in chiaro, in differita su Tv8 (alle 23.30). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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