16 C
Firenze
domenica 3 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rubio atteso a Roma, una missione che punta al “disgelo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali tra Santa Sede ed esecutivo italiano, in una missione che punta al “disgelo” nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti, Vaticano e Italia. Lo rende il Corriere della Sera, secondo cui l’agenda prevede un primo colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e, successivamente, incontri con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso anche un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

La visita – la terza di Rubio in Italia – arriva in una fase di rapporti tesi tra Washington e Roma, aggravati da recenti dichiarazioni di Donald Trump, che lamenta un mancato contributo italiano all’operazione militare in Iran.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
17.6 °
14.8 °
63 %
0.5kmh
0 %
Dom
24 °
Lun
21 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1856)ultimora (938)ImmediaPress (279)Video Adnkronos (226)sport (67)lavoro (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati