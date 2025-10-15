19.6 C
Femminicidio Pamela Genini: chi è l’influencer 29enne uccisa a Milano

(Adnkronos) – E’ Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza (Bergamo), la donna uccisa a coltellate a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. Per l’omicidio, avvenuto sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Gorla, è stato fermato Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato il suicidio ed è ora piantonato in ospedale.  

La 29enne, la cui vita si divideva tra Milano, Montecarlo e Dubai, si definiva “modella e giovane imprenditrice”. Insieme all’amica Elisa Bartolotti aveva creato una linea di bikini, ‘EP SheLux’, e curava la filiale di un’agenzia immobiliare di lusso nel Quadrilatero della Moda. In passato, a 19 anni, aveva partecipato al reality show ‘L’isola di Adamo ed Eva’, programma tv all’epoca condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv.  

Sui social media, Pamela condivideva scatti della sua vita professionale e dei suoi viaggi, da Portofino a Parigi, da Porto Cervo alle Dolomiti. Una presenza costante nei suoi post era l’inseparabile chihuahua toy Bianca, che portava sempre con sé. Tra le ultime immagini pubblicate, quelle scattate a settembre a Venezia, dove Pamela aveva sfilato con un elegante abito argentato sul red carpet della Mostra del Cinema, accompagnata dalla didascalia “Red carpet mummy”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

