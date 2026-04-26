22.9 C
Firenze
domenica 26 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Genoa-Como, problema all’occhio e sostituzione per Nico Paz: cos’è successo a Marassi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Problema all’occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Il fantasista dei lombardi, coinvolto in un contrasto aereo con Marcandalli nel corso del primo tempo, è stato costretto a uscire dal campo all’intervallo. Come riportato da Dazn, il giocatore avrebbe lasciato il terreno di gioco urlando “Non ci vedo, non ci vedo”, con visibile preoccupazione.  

Al suo posto, Fabregas ha mandato in campo Maxence Caqueret. Come sta Nico Paz? Il giocatore adesso si sottoporrà ai controlli necessari per chiarire il problema.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.9 ° C
23.7 °
22.1 °
39 %
2.6kmh
0 %
Dom
22 °
Lun
25 °
Mar
25 °
Mer
26 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2073)ultimora (1007)Video Adnkronos (331)ImmediaPress (281)Tecnologia (81)salute (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati